Toplotni val u BiH: Temperature na jugu do 41 stepen

U utorak, 28. jula, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 °C.

U srijedu, 29. jula, sunčano. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 °C,piše Vijesti

U četvrtak, 30. jula, sunčano. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 °C.

U petak, 31. jula, sunčano. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

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