Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7.2026.: Veliko čišćenje uoči vrhunca portala Lavlja vrata…

Ova lunacija predstavlja važnu prijelaznu točku. Pun Mjesec donosi spoznaju i završetak, dok Lavlja vrata bude hrabrost potrebnu za sljedeći korak. Ono što sada prepoznamo, otpustimo ili odlučimo promijeniti izravno utječe na namjere koje ćemo postavljati približavajući se energetskom vrhuncu portala.

Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7.2026. izvlači na svjetlo sve što smo pokušavali zadržati pod kontrolom. Prešućeni osjećaji, odnosi koji su izgubili ravnotežu i odluke koje već dugo čekaju svoj trenutak više se ne daju gurnuti u stranu. Postaje jasno što nas i dalje drži u prošlosti iako smo iznutra već spremni krenuti dalje.

Lunacija doseže vrhunac u 16:35h na 6°30′ Vodenjaka, točno nasuprot Suncu na 6°30′ Lava. Dolazi na početku razdoblja Lavlja vrata, prije njegova simboličnog vrhunca 8.8.

Na jednoj strani nalaze se Sunce i Jupiter u Lavu, puni želje za rastom, stvaranjem i većim životnim potezima. Nasuprot njima stoje Mjesec i Pluton u Vodenjaku te otvaraju teme koje se više ne rješavaju površno. Prije nego što napravimo mjesta za novu priliku, odnos ili smjer, moramo priznati što je u nama već završilo.

Ono što smo potiskivali traži jasan odgovor

Pun Mjesec označava vrhunac ciklusa koji je počeo dva tjedna ranije. Događaji se raspliću, osjećaji postaju jasniji, a posljedice ranijih odluka izlaze na vidjelo. Ono što je bilo neodređeno dobiva ime. Ono što smo opravdavali navikom pokazuje svoju stvarnu cijenu.

Vodenjak pritom ne pojačava samo emocije. On nam daje odmak potreban da ih razumijemo. Um postaje aktivniji pa se vraćamo starim razgovorima, odnosima i situacijama koje smo smatrali završenima. Njihov povratak ne znači da se ponovno nalazimo na početku. Sada ih gledamo s iskustvom koje tada nismo imali.

U danima oko punog Mjeseca jedno će pitanje biti teško izbjeći: što u svom životu i dalje održavate iako znate da Vam više ne odgovara?

Odgovor se krije u navici koja Vas svakodnevno iscrpljuje, odnosu u kojem stalno umanjujete sebe ili snu koji ste odgodili čekajući da nestane svaki strah. Potpuna sigurnost neće doći prije odluke. Jasnoća često nastaje tek kada napravimo prvi pošten korak.

Zato obratite pozornost na iznenadne reakcije. Iritacija, tuga ili nemir ovih dana nisu bez razloga. Ispod njih se nalazi potreba koju ste predugo zanemarivali.

Lav želi sjati, Vodenjak traži smisao

Sunce u Lavu i Mjesec u Vodenjaku otvaraju temu osobnog izražavanja i mjesta koje zauzimamo među drugima. Lav predstavlja srce, identitet, kreativnost i želju da pokažemo tko smo. Vodenjak govori o budućnosti, zajednici, prijateljstvima i idejama koje nadilaze osobni interes.

Sunce u Lavu podsjeća nas da imamo pravo biti vidljivi, ponosni na svoje sposobnosti i odani onome što volimo. Mjesec u Vodenjaku traži da se zapitamo kamo taj sjaj usmjeravamo. Talent koji služi samo dobivanju potvrde brzo ostaje bez goriva. Talent koji ima svrhu okuplja ljude, otvara nove puteve i ostavlja trag.

Ova lunacija jasno pokazuje razliku između potrebe da nas svi odobravaju i potrebe da živimo u skladu sa sobom. Te dvije stvari često ne idu zajedno. Autentičan izbor ponekad razočara ljude koji su imali koristi od naše stare uloge.

Vodenjak zato traži slobodu od očekivanja koja su postala pretijesna. Lav daje hrabrost da tu slobodu živimo otvoreno. Njihova zajednička poruka glasi: ne skrivajte ono što jeste, ali znajte zašto to pokazujete svijetu.

Sunce i Jupiter vraćaju vjeru u velike planove

Sunce se u trenutku punog Mjeseca nalazi na približno 6°30′ Lava, a Jupiter na 6°26′ Lava. Njihova gotovo egzaktna konjunkcija jedan je od najsnažnijih elemenata ove lunacije.

Jupiter širi sve što dotakne. Uz Sunce u Lavu pojačava optimizam, samopouzdanje, ambiciju i potrebu da život promatramo u većem mjerilu. Planovi koje smo smanjili kako bismo izbjegli razočaranje ponovno postaju važni. Kreativna ideja traži ozbiljniji prostor. Projekt koji je dugo stajao sa strane vraća se u središte pozornosti.

Ovaj spoj posebno ohrabruje one koji su se posljednjih mjeseci povlačili, sumnjali u svoje sposobnosti ili dopuštali da tuđe procjene određuju granice njihovih ambicija. Sada jasnije vidimo koliko smo se prilagođavali okolnostima koje više ne postoje.

Ipak, snažan osjećaj nije isto što i dobar plan. Jupiter pojačava i sklonost pretjerivanju, nerealna obećanja i uvjerenje da će entuzijazam sam riješiti sve prepreke. Vizija vrijedi tek kada dobije rok, strukturu i konkretan prvi korak.

Mjesec se istodobno nalazi nasuprot Jupiteru pa će emocije lako prijeći u krajnost. Oduševljenje raste brzo, ali jednako brzo raste i razočaranje ako očekujemo trenutačan rezultat. Ova energija traži velike ciljeve i trezvenu procjenu puta do njih.

Pluton otkriva gdje smo izgubili vlastitu moć

Mjesec u Vodenjaku nalazi se u konjunkciji s retrogradnim Plutonom na približno 4°14′ Vodenjaka. Sunce i Jupiter istodobno mu se suprotstavljaju iz Lava. Zbog toga ova lunacija ima znatno veću dubinu od uobičajenog emocionalnog vrhunca.

Pluton otvara ono što je dugo djelovalo ispod površine: potrebu za kontrolom, strah od gubitka, potisnutu ljutnju, osjećaj nemoći i odnose u kojima se vodila tiha borba za prevlast. Tamo gdje smo pristajali na manje kako bismo sačuvali privid mira, napetost sada postaje očita.

Mnogi će prepoznati da još uvijek ponavljaju obrazac koji su odavno prerasli. To je način na koji traže ljubav, reagiraju na odbijanje ili odustaju od sebe čim se pojavi mogućnost sukoba. Pluton ne dopušta kozmetička rješenja. On traži da vidimo korijen ponašanja i priznamo što nas taj obrazac košta.

Opozicija Sunca i Plutona posebno naglašava pitanja autoriteta i osobne snage. Granica koju niste postavili postaje hitna. Razgovor koji ste odgađali dobiva novu težinu. Odnos koji se održavao pritiskom, krivnjom ili manipulacijom dolazi do točke na kojoj se pravila moraju promijeniti.

Takvo suočavanje nije ugodno, ali vraća energiju koju smo trošili na poricanje. Kada priznamo da je nešto završilo, prestajemo hraniti priču koja nas drži na istom mjestu.

Odnosi se više ne procjenjuju prema obećanjima

Uz Mjesec i Pluton u Vodenjaku nalazi se retrogradna Juno, asteroid povezan s predanošću, odanošću, partnerstvom i dugoročnim dogovorima. Zbog nje se tema osobne slobode izravno povezuje s odnosima.

Partnerske veze, prijateljstva, obiteljski odnosi i poslovne suradnje pokazuju koliko su doista ravnopravni. Više nije dovoljno da netko govori o odanosti, podršci i zajedničkoj budućnosti. Važno postaje ono što se svakodnevno potvrđuje postupcima.

Zdrav odnos dopušta Vam da rastete bez skrivanja svojih potreba i sposobnosti. U njemu ne morate stalno birati između bliskosti i slobode. Postoji prostor za obje osobe, njihove granice i različite smjerove razvoja.

Retrogradna Juno vraća stare dogovore na pregled. Neke je potrebno obnoviti otvorenijim razgovorom. Neki više ne odgovaraju ljudima koji su ih nekoć sklopili. Pun Mjesec pokazuje gdje smo ostali odani obećanju, a prestali biti odani sebi.

Uran i Neptun pokazuju izlaz

Iako Pluton pojačava emocionalni pritisak, skladni aspekti s Uranom u Blizancima i Neptunom u Ovnu otvaraju sasvim drukčiju mogućnost. Mjesec tvori trigon s Uranom i sekstil s Neptunom, dok ih Sunce podržava sekstilom i trigonom.

Neptun na približno 4°17′ Ovna pojačava intuiciju, maštu i sposobnost da osjetimo ono što još ne znamo objasniti. Uran na približno 4°56′ Blizanaca budi um i prekida ustaljeni način razmišljanja. Jedan otvara unutarnju sliku, a drugi pronalazi novi način da je pretvorimo u odluku.

Rješenje se zato neće nužno pojaviti ondje gdje ste ga dosad tražili. Jedan razgovor, neočekivana poruka ili susret s osobom koja razmišlja sasvim drukčije otvara novu perspektivu. Ideja koja je dugo bila nejasna odjednom dobiva praktičan oblik.

Važno je ostati znatiželjan. Velike promjene često započinju malim događajem koji u prvom trenutku ne izgleda presudno. Pod ovom lunacijom takav događaj prekida stari slijed i pokazuje da postoji još jedan put.

Pun Mjesec i Lavlja vrata

Lavlja vrata otvaraju se 26.7., njihova energija doseže vrhunac 8.8., a portal se zatvara 12.8.. Ovo snažno razdoblje povezuje Sunce u Lavu, Sirius i numerološku vibraciju broja osam. Aktivira osobnu snagu, stvaralačku energiju i spremnost da jasnije odredimo što želimo pokrenuti, razviti i ostvariti.

Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7. dolazi na samom početku Lavljih vrata i određuje ton cijelog razdoblja koje vodi prema 8. 8. Ovaj pun Mjesec jasno pokazuje koje želje doista pripadaju nama, a koje smo preuzeli zbog tuđih očekivanja. Prije snažnog usmjeravanja energije prema budućnosti postaje jasno što više nije usklađeno s osobom u koju izrastamo.

Ova lunacija zato predstavlja važnu prijelaznu točku. Pun Mjesec donosi spoznaju i završetak, dok Lavlja vrata bude hrabrost potrebnu za sljedeći korak. Ono što sada prepoznamo, otpustimo ili odlučimo promijeniti izravno utječe na namjere koje ćemo postavljati približavajući se energetskom vrhuncu portala.

Razdoblje do 8.8. traži više od velikih želja. Traži jasan izbor, usmjerenu energiju i postupke koji potvrđuju da smo spremni živjeti ono što prizivamo. Pun Mjesec čisti pogled prema budućnosti, a Lavlja vrata otvaraju prostor da prema njoj krenemo snažnije, svjesnije i bez starih ograničenja.

Kako raditi s energijom ovog Punog Mjeseca

Za ovu lunaciju nisu potrebni složeni rituali. Vrijednije je iskreno pogledati vlastiti život i učiniti jedan potez koji potvrđuje ono što ste prepoznali.

Zapišite što Vas je tijekom posljednjih mjeseci najviše iscrpljivalo. Pored svake stavke napišite zašto to još uvijek održavate. Odgovori će pokazati gdje djelujete iz straha, navike ili osjećaja obveze.

Zatim odaberite jednu stvar koju ste spremni završiti: razgovor koji treba obaviti, granicu koju treba postaviti, predmet koji treba ukloniti ili odluku kojoj treba odrediti datum. Simbolično otpuštanje ima smisla kada ga prati stvaran postupak.

Rasčistite dio doma ili radnog prostora, provedite vrijeme u prirodi i smanjite vanjsku buku. Um Vodenjaka treba prostor kako bi povezao ono što je dotad izgledalo nepovezano. U tišini će postati jasnije što je prolazna reakcija, a što odluka koja sazrijeva već dugo.

Prisjetite se i svega što ste prevladali tijekom prethodne godine. Pun Mjesec uz Pluton lako usmjerava pažnju prema onome što boli, ali ista slika pokazuje koliko ste se promijenili. Snaga se ne vidi samo u velikim pobjedama. Vidi se i u tome što više ne pristajete na ono što ste nekoć smatrali neizbježnim.

Sretan pun Mjesec!

Suzana Dulčić/ATMA

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