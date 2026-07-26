Ruski alpinista otkrio mogući uzrok pogibije Zeničana na Elbrusu

MOSKVA – Aleksandar Jakovenko, predsjednik Komisije za klasično planinarenje Ruske planinarske federacije i “Snježni bars”, identifikovao je ključni faktor koji je doveo grupu planinara iz Zenice do tragedije tokom uspona na Elbrus.

On je za ruski aif.ru istakao da je razlog incidenta bilo kobno precjenjivanje sopstvenih snaga u uslovima naglog pogoršanja vremena, dok su druge ekipe odlučile da se povuku.

“Ovo je nesrećan incident izazvan naglom promjenom vremena. Juče se nekoliko grupa spustilo zbog lošeg vremena, ali su iz nekog razloga nastavili dalje. Glavni razlog je nagla promjena vremena: jednostavno nisu cijenili svoje mogućnosti”, izjavio je Jakovenko.

Kako navodi ovaj medij, grupa poginulih bila je sastavljena od kvalifikovanih i dobro obučenih ljudi, ali ih to nije zaštitilo od haosa duž rute.

Jakovenko je incident nazvao apsurdnom katastrofom izazvanom pogrešnom procjenom situacije. On je napomenuo da je, da bi se u potpunosti razumjeli uzroci, potrebno sačekati da se potraga završi i čuti od preživjelih.

“Mislim da su oni pogrešno procijenili situaciju i, najvjerovatnije, precijenili sopstvene snage – nadali su se da mogu da se nose sa tim”, zaključio je Jakovenko.Kako pišu pojedini ruski mediji, locirana su tijela svih stradalih.

Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe, iz grupe koja je krenula osvojiti ovaj vrh, preživjele.

Živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje od njih su bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje članovi Planinarskog društva “Vedro”. Preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić,pišu Nezavisne

Naime, kako su javili u nedjelju ruski mediji, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od približno 5.100 metara.

U potragu za njima bilo je uključeno 16 spasilaca, međutim, u jednom trenutku evakuacija tijela je morala biti obustavljena zbog lošeg vremena.

Prema pisanju ruskih medija, iako su vremenski uslovi u početku uspona bili povoljni, situacija se ubrzo promijenila. Vjetar je dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, a kasnije je pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.Ekspediciju uplatili prije godinu dana

Nekoliko dana prije tragedije, jedan od stradalih na svom Facebook profilu objavio je fotografiju na kojoj se nalaze članovi ove grupe uz opis: “Hiljade kilometara iza nas, jedan vrh ispred nas i samo jedan san. Korak po korak, sve do krova Evrope”.

Lokalni zenički portal 072info u tekstu u tragediji napisao je da ovo putovanje nije bilo spontana odluka.

Naime, učesnici ekspedicije, prema njihovim informacijama, još prije godinu dana uplatili su aranžman za uspon na Elbrus o kojem su dugo maštali.

Za ovu ekspediciju izdvojili su oko 3.000 KM po osobi, prolazili pripreme i s velikim uzbuđenjem čekali ostvarenje svog planinarskog sna.

Naložena istraga o smrti turista

Prema informacijama koje su objavljene u zvaničnoj Telegram grupi Istražnog komiteta Ruske Federacije za Kabardino-Balkarijsku Republiku, predsjednik ruskog Istražnog komiteta naložio je istragu o smrti turista na Elbrusu.

“Izvještaji o smrti turista tokom penjanja na Elbrus široko su objavljeni u medijima i na društvenim mrežama. Turistička grupa se navodno penjala bez vodiča. Istražni organi Istražnog komiteta Rusije za Kabardino-Balkarijsku Republiku pokrenuli su istragu o ovom incidentu. Predsjednik Istražnog komiteta Ruske Federacije A.I. Bastrikin naložio je A.M. Fišmanu, šefu Istražnog odjeljenja Istražnog komiteta Rusije za Kabardino-Balkarijsku Republiku, da pokrene krivični postupak i podnese izvještaj o okolnostima”, navedeno je u grupi.

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