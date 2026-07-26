Novo smrtonosno oružje Irana?

Rekao je da Sjedinjene Države zadržavaju sposobnost obnove svojih snaga zahvaljujući prisutnosti u zapadnoj Aziji, južnoj Europi i Mediteranu, ali je naglasio da je Iran spreman nastaviti operacije ako se rat produži, javlja agencija Mehr.

„Nastavit ćemo operacije sve dok Amerikanci ne shvate da ne mogu nametnuti svoju volju iranskom narodu agresijom “, rekao je general Akramini.

Potvrdio je da Iran sada koristi bespilotne sustave naprednije od modela Arash-2, koje karakterizira veća razorna moć , preciznost i domet, iako je odbio dati tehničke specifikacije.

Dodao je da je tijekom primirja mnogo opreme koja je bila meta američkih napada vraćeno u operativnu upotrebu, a nova oprema učinila je iranski zračni prostor “manje sigurnim za neprijatelja” nego prije.

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