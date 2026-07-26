POGINULI U RUSIJI: Pet stradalih planinara iz Zenice: Među njima i doktorica Meliha Čaušević

Kako saznaje portal “Avaza”, na planinarenju na Elbrusu u Rusiji su stradali dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.Svi stradali su iz Zenice, a preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić,piše Avaz

Inače, Meliha Čaušević je bila maksilofacijalni hirurg i veliki ljubitelj planinarenja.Drama na najvišem vrhu Evrope počela je jučer, kada je sedmočlana grupa krenula u uspon. Iako su vremenski uslovi u početku bili povoljni, situacija se ubrzo promijenila. Vjetar je dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, a do jutra je pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.

Jedan od preživjelih uspio je sam sići s planine i pozvati pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Obojica su prevezena u bolnicu, gdje im je ukazana ljekarska pomoć.

Facebook komentari