Crna hronika

POGINULI U RUSIJI: Pet stradalih planinara iz Zenice: Među njima i doktorica Meliha Čaušević

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Objavljeno prije 43 minute

Preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić

 Meliha Čaušević: Bila veliki ljubitelj planinarenja. Facebook

Kako saznaje portal “Avaza”, na planinarenju na Elbrusu u Rusiji su stradali dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.Svi stradali su iz Zenice, a preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić,piše Avaz

Inače, Meliha Čaušević je bila maksilofacijalni hirurg i veliki ljubitelj planinarenja.Drama na najvišem vrhu Evrope počela je jučer, kada je sedmočlana grupa krenula u uspon. Iako su vremenski uslovi u početku bili povoljni, situacija se ubrzo promijenila. Vjetar je dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, a do jutra je pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.

Jedan od preživjelih uspio je sam sići s planine i pozvati pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Obojica su prevezena u bolnicu, gdje im je ukazana ljekarska pomoć.


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