Financijski horoskop od 27.7. do 2.8.: Rakovi pred većom zaradom, Jarci rješavaju financijski problem!

Rakovima se otvara jedan od najpovoljnijih financijskih tjedana ljeta. Pregovori o većoj plaći, novi klijent ili bolja naplata rada sada dobivaju ozbiljan zamah. Jarci dolaze do raspleta jednog od najvažnijih financijskih pitanja. Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7. pada u Vaše područje prihoda, osobne imovine i vrijednosti rada. Završava se pregovor o plaći, honoraru ili cijeni usluge. Jasno vidite koliko vrijedi ono što radite i gdje više nema smisla pristajati na manje.

Tjedan od 27.7. do 2.8.2026. počinje snažnim aspektima Sunca s Plutonom, Neptunom i Uranom. Ambicija raste, pojavljuju se nove poslovne ideje, a jedna ponuda otkriva koliko zaista vrijedi Vaš rad. Ipak, odnosi moći, skriveni uvjeti i podjela zarade traže punu pozornost.

Najvažniji dan je 29.7. Sunce i Jupiter spajaju se u Lavu, a pun Mjesec u Vodenjaku dovodi financijsku ili poslovnu priču do vrhunca. Slijede odluke o ugovorima, prihodima, honorarima i suradnjama. Rezultati rada postaju vidljivi, ali s njima rastu i očekivanja.

Istoga dana kvadrat Venere i Marsa upozorava na brzoplete kupnje, loše procijenjene troškove i napetosti oko novca. Veća zarada neće mnogo značiti ako je prate rasipanje, nejasni dogovori i nepotrebni izdaci.

Merkur se ponovno kreće izravno, a retrogradni Saturn traži reviziju dugoročnih planova. Stari pregovori, neplaćeni računi i financijske obveze vraćaju se radi konačnog rješenja. Najviše dobivaju oni koji prepoznaju priliku i odmah je pretvore u jasnu računicu.

Ovan

Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7. aktivira područje poslovnih dobitaka, publike, prijateljstava i profesionalnih mreža. Projekt na kojem ste radili s drugim ljudima ulazi u završnu fazu, a s njim dolazi odluka o honoraru, isplati ili nastavku suradnje. Koristan kontakt otvara pristup novom klijentu, tržištu ili skupini kojoj trebaju Vaše znanje i usluge.

Sunce i Jupiter u Lavu daju snažan poticaj kreativnom radu, samostalnom poslu i projektima u kojima se ističe Vaša osobnost. Dobar rezultat dolazi kroz ono što nosi Vaš potpis. Posebno su naglašeni poslovi vezani uz zabavu, sport, edukaciju, djecu, sadržaj i rad s publikom.

Ipak, rastu i sklonost riziku te vjera da će se sve riješiti samo od sebe. Spekulacije, klađenje i velika ulaganja bez provjere lako odnose više novca nego što ste planirali.

Kvadrat Venere i Marsa stvara pritisak kroz rokove, papirologiju, prijevoz i svakodnevne zadatke. Pogrešno poslan račun, nejasna poruka ili previd u rasporedu stvara nepotreban trošak. Najprije uredite logistiku, a zatim prihvatite novu obvezu.

Bik

Pun Mjesec u Vodenjaku osvjetljava Vaš posao, profesionalni status i odnos s autoritetima. Razgovor o položaju, plaći ili većoj odgovornosti dolazi do točke u kojoj više nema prostora za neodređene odgovore. Rezultati Vašeg rada postaju vidljivi, a odluka nadređenih izravno utječe na Vašu financijsku sigurnost.

Sunce i Jupiter u Lavu usmjeravaju pozornost na dom, obitelj i nekretnine. Otvaraju se planovi vezani uz preseljenje, uređenje, kupnju opreme ili obiteljski posao. Veća ulaganja u prostor imaju smisla kada su dugoročno održiva. Trošenje radi trenutnog dojma brzo opterećuje budžet.

Venera u Djevici i Mars u Blizancima 29.7. stvaraju napetost između uživanja i stvarnih financijskih mogućnosti. Troškovi vezani uz djecu, odmor, izlaske, hobije ili ljubavni život rastu brže od očekivanog. Postavite granicu prije kupnje.

Početkom kolovoza/avgusta iznenadna obavijest, račun ili promjena cijene traži brzu reakciju. Provjerite bankovne transakcije, pretplate i ugovore. Financijska stabilnost ostaje čvrsta ako se ne prepustite impulzivnom trošenju.

Blizanci

Sunce i Jupiter u Lavu potiču pregovore, prodaju, marketing, pisanje, edukaciju i poslove povezane s informacijama. Ideja koju ste već predstavili sada dobiva širu publiku ili ozbiljnijeg sugovornika. Tjedan je posebno povoljan za one koji zarađuju kroz komunikaciju, trgovinu, medije, društvene mreže i prijenos znanja.

Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7. zaključuje pitanje vezano uz obrazovanje, putovanje, pravni postupak, inozemstvo ili suradnju s udaljenim tržištem. Stiže odluka, potvrda ili informacija koja Vam pomaže odrediti sljedeći poslovni korak. Ipak, prije potpisa provjerite sve uvjete, rokove i dodatne troškove.

Mars u Vašem znaku daje Vam brzinu i inicijativu, dok Venera u Djevici usmjerava novac prema domu i obitelji. Njihov kvadrat stvara sukob između osobnih ambicija i kućnih obveza. Renoviranje, selidba ili obiteljski izdatak traže precizniji budžet.

Merkur u području prihoda još ispravlja posljedice retrogradnog razdoblja. Vratite se starom cjeniku, neplaćenom računu ili ranijem pregovoru. Jedna mala korekcija načina naplate znatno poboljšava rezultat.

Rak

Rakovi ulaze u jedan od financijski najznačajnijih tjedana ljeta. Sunce i Jupiter spajaju se 29.7. u Vašem području novca, zarade i osobne vrijednosti. Otvara se prilika za povećanje prihoda, novog klijenta, bolje plaćen posao ili ozbiljniju naplatu znanja koje ste dosad nudili ispod njegove stvarne vrijednosti.

Ovo je trenutak za pregovore o plaći, promjenu cijena i jasnije predstavljanje onoga što nudite. Vaš rad vrijedi više kada ga sami prestanete umanjivati. Ipak, Jupiter pojačava i želju za trošenjem pa dio novca treba odmah odvojiti za štednju, dugove ili buduće obveze.

Pun Mjesec u Vodenjaku istoga dana aktivira kredite, poreze, osiguranja, nasljedstva i zajedničke financije. Završava se proces vezan uz odobrenje, isplatu ili podjelu novca. U partnerskim odnosima slijedi otvoren razgovor o tome tko što plaća i koliko svatko pridonosi.

Merkur se kreće izravno kroz Vaš znak pa sada jasnije formulirate zahtjeve. Ipak, 1.8. donosi iznenadnu informaciju ili skriveni trošak. Pažljivo pregledajte dokumentaciju. Veći prihod ovoga tjedna zaslužuje jednako ozbiljan plan upravljanja novcem.

Lav

Sunce i Jupiter spajaju se u Vašem znaku i pojačavaju Vašu vidljivost, utjecaj i sposobnost da privučete priliku. Poslovni nastup, razgovor s klijentom ili javno predstavljanje projekta ostavljaju snažan dojam. Ljudi jasnije vide Vašu vrijednost, a Vi dobivate priliku tražiti bolju cijenu za svoj rad.

Pun Mjesec u Vodenjaku stavlja naglasak na ugovore, suradnje i poslovna partnerstva. Jedan odnos dolazi do odluke. Slijedi potpis, završetak zajedničkog projekta ili razgovor o novoj podjeli odgovornosti i prihoda. Sunčeva opozicija s Plutonom 27.7. upozorava na borbu za kontrolu. Ne prihvaćajte uvjete zbog kojih biste kasnije izgubili samostalnost.

Venera u području novca i Mars u području profesionalnih dobitaka otvaraju temu honorara, provizija i podjele zarade unutar tima. Posao izgleda privlačno, ali raspodjela novca zahtijeva precizan dogovor. Usmeno obećanje nije dovoljno.

Raste i želja da se uspjeh pokaže kroz odjeću, putovanje, darove ili luksuznu kupnju. Vaša prava prednost ovoga tjedna leži u većoj tržišnoj vrijednosti. Sačuvajte prihod i uložite ga u nešto što će trajati dulje od prvog dojma.

Djevica

Pun Mjesec u Vodenjaku osvjetljava posao, svakodnevne obveze i uvjete rada. Projekt koji je dugo tražio Vašu energiju dolazi do završetka, a s njim i razgovor o naknadi, novoj ulozi ili promjeni rasporeda. Jasno ćete vidjeti isplati li se količina rada koju ulažete.

Venera u Vašem znaku daje Vam uvjerljivost i pomaže da istaknete vlastitu vrijednost. Njezin kvadrat s Marsom u području karijere 29.7. donosi sukob između Vaših standarda i zahtjeva nadređenih. Ne pristajte na dodatni posao bez jasno utvrđene naknade. Pretjerana želja da sve bude savršeno lako Vas vodi prema neplaćenom radu.

Sunce i Jupiter djeluju u pozadini Vaše karte. Financijska prilika još nije spremna za javnost, ali razvija se kroz povjerljiv razgovor, pripremu projekta ili suradnju iza scene. Čuvajte poslovne planove od ljudi koji ih ne trebaju znati.

Retrogradni Saturn ponovno otvara temu kredita, dugova, poreza i zajedničkih ulaganja. Pregledajte što potpisujete i ne preuzimajte tuđe financijske obveze. U ovom tjednu najviše vrijede preciznost i dobro postavljene granice.

Vaga

Vage ulaze u vrlo povoljan tjedan za zaradu preko publike, poslovnih kontakata i zajedničkih projekata. Sunce i Jupiter spajaju se u području profesionalnih dobitaka, podrške i utjecajnih ljudi. Jedna preporuka, poruka ili poznanstvo otvara vrata klijentu koji ranije nije bio dostupan.

Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7. zaključuje kreativni projekt ili pokazuje njegov stvarni financijski potencijal. Ako radite u medijima, umjetnosti, edukaciji, marketingu ili zabavi, rezultat privlači pozornost. Honorari i prihod rastu kada svoj rad predstavite široj publici.

Saturn je krenuo retrogradno u području partnerstava pa svaki dogovor traži jasnu podjelu posla, troškova i zarade. Ne ostavljajte financijske detalje za kasnije. Ono što na početku nije precizno određeno lako prerasta u ozbiljno nezadovoljstvo.

Kvadrat Venere i Marsa upozorava na skrivene troškove vezane uz putovanja, pravna pitanja, edukaciju ili suradnju s inozemstvom. Dodatna pristojba ili promjena uvjeta umanjuje očekivanu dobit. Prilika je vrijedna, ali konačan izračun mora uključiti svaki trošak.

Škorpion

Sunce i Jupiter spajaju se na vrhu Vaše karte i otvaraju jedan od najsnažnijih poslovnih trenutaka godine. Vaš rad dolazi pred ljude koji odlučuju o napredovanju, većem budžetu ili prestižnijem projektu. Povoljan razgovor s nadređenom osobom mijenja smjer Vaše karijere.

Pun Mjesec u Vodenjaku istodobno aktivira dom, obitelj i nekretnine. Poslovna prilika traži prilagodbu privatnih planova ili veću organizaciju. Završava se pitanje selidbe, uređenja prostora, obiteljske imovine ili rada od kuće.

Venera u području profesionalnih dobitaka i Mars u području zajedničkog novca stvaraju napetost oko provizija, poreza, kredita i podjele zarade.

Merkur 1.8. unosi neočekivanu promjenu u pravni, porezni ili ugovorni detalj. Ne oslanjajte se na tuđe tumačenje. Pročitajte dokument i postavite konkretna pitanja. Karijera raste, ali svaki financijski uvjet mora biti potpuno jasan.

Strijelac

Sunce i Jupiter u Lavu otvaraju prilike vezane uz inozemstvo, izdavaštvo, obrazovanje, turizam, pravne poslove i rad s udaljenim tržištima. Ideja koja je dosad bila ograničena na lokalnu sredinu dobiva širi doseg. Putovanje ili kontakt iz drugog grada donosi koristan poslovni razgovor.

Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7. zaključuje pregovor, ugovor ili važnu administrativnu obvezu. Stiže odgovor koji ste čekali, a novac ovisi o tome koliko ste precizno postavili uvjete. Posebno provjerite rokove plaćanja i odgovornost za dodatne troškove.

Venera u području karijere ulazi u kvadrat s Marsom u području partnerstava. Suradnik, klijent ili poslovni partner ima drukčiju predodžbu o tempu, kvaliteti ili raspodjeli prihoda. Kratak i izravan razgovor sprječava veći problem. Dogovor treba staviti na papir.

Saturnova retrogradnost upozorava na rizične kreativne projekte i ulaganja koja se oslanjaju na dobar osjećaj. Sreća Vas prati kroz znanje, kontakte i pripremu. Velika obećanja bez jasne računice ovoga tjedna nemaju vrijednost.

Jarac

Jarci dolaze do raspleta jednog od najvažnijih financijskih pitanja. Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7. pada u Vaše područje prihoda, osobne imovine i vrijednosti rada. Završava se pregovor o plaći, honoraru ili cijeni usluge. Jasno vidite koliko vrijedi ono što radite i gdje više nema smisla pristajati na manje.

Istoga dana Sunce i Jupiter spajaju se u području kredita, osiguranja, poreza, nasljedstva i zajedničkog novca. Otvara se pristup sredstvima koja nisu dolazila iz redovnog prihoda. To uključuje isplatu, povrat, odobren kredit, potporu partnera, refinanciranje ili povoljniji dogovor s bankom.

Sunčeva opozicija s Plutonom 27.7. pojačava pritisak oko novca i kontrole. Ne dopustite da Vas hitnost navede na prihvaćanje nepovoljnih uvjeta. Pregovaračka pozicija jača kada znate točan iznos koji trebate i granicu preko koje nećete prijeći.

Kvadrat Venere i Marsa upozorava na troškove povezane s poslom, putovanjem, edukacijom ili pravnom dokumentacijom. Financijski problem ulazi u završnicu, ali rješenje treba biti održivo i nakon što početno olakšanje prođe.

Vodenjak

Pun Mjesec u Vašem znaku 29.7. označava osobnu odluku koja izravno utječe na posao i financije. Više ne želite sudjelovati u dogovoru koji ograničava Vašu slobodu ili podcjenjuje Vaš doprinos. Jasno postavljate svoje uvjete.

Sunce i Jupiter u Lavu aktiviraju poslovna partnerstva, klijente i ugovore. Pojavljuje se osoba koja ima resurse, utjecaj ili publiku potrebnu za rast Vašeg projekta. Suradnja nosi velik potencijal, ali Sunčeva opozicija s Plutonom upozorava da ravnoteža moći mora biti određena od samog početka.

Venera u području zajedničkog novca i Mars u području rizika stvaraju napetost oko ulaganja, provizija i troškova kreativnog projekta. Ne ulažite zajednički kapital u ideju koja još nema jasan poslovni model. Privatni i poslovni novac držite odvojeno.

Merkurov kontakt s Uranom 1.8. mijenja plan rada ili troškovnik. Tehnički problem, promjena rasporeda ili dodatni zahtjev klijenta traži brzu prilagodbu. Ugovor vrijedi prihvatiti tek nakon što su podjela dobiti i odgovornosti potpuno definirane.

Ribe

Sunce i Jupiter u Lavu daju snažan poticaj poslu, radnim uvjetima i svakodnevnoj zaradi. Novi zadatak, dodatni klijent ili proširenje postojeće uloge otvaraju pristup većem prihodu. Posla će biti više, ali sada postoji jasna veza između uloženog truda i financijskog rezultata.

Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7. otkriva skriveni trošak ili završava poslovnu priču koja Vam je dugo oduzimala energiju bez odgovarajuće naknade. Jedan završetak oslobađa vrijeme za posao koji više odgovara Vašim stvarnim ciljevima.

Saturn je krenuo retrogradno kroz Vaše područje novca pa slijedi ozbiljna revizija budžeta, cijena i dugoročnih planova. Posebnu pažnju zaslužuju pretplate, manji redoviti troškovi i kupnje koje su postale navika. Ondje se skriva prostor za znatnu uštedu.

Kvadrat Venere i Marsa povezuje poslovne partnere s troškovima doma i obitelji. Klijent traži više vremena, dok privatne obveze istodobno povećavaju pritisak. Jasno odredite opseg posla i cijenu dodatnih zahtjeva. Poslovna prilika je vrijedna samo ako je pošteno plaćena.

Suzana Dulčić/ATMA

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