Locirana tijela troje od petoro stradalih bh. planinara na Elbrusu

Ruska novinska agencija TASS objavila je da su tijela troje od petoro stradalih bh. planinara na Elbrusu locirana i spremna za spuštanje sa planine.

Kako je izjavio vođa Tima za potragu i spašavanje Abdulah Gulijev, tijela su locirana i akcija njihovog izvlačenja je u toku.

Isti izvor navodi da su se vremenski uslovi na Elbrusu djelomično poboljšali, što je omogućilo spasilačkim ekipama da nastave sa aktivnostima.

Podsjetimo, sa Elbrusa su ranije već spuštena tijela dvoje stradalih planinara.

Tokom uspona na najviši vrh Evrope, Elbrus u Rusiji, u subotu 25. jula nastradalo je petoro planinara iz BiH, tačnije iz Zenice.

U ovoj tragediji život su izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje stradalih bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, dok je troje pripadalo Planinarskom društvu “Vedro”. Nesreću su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, pišu Vijesti.

Facebook komentari