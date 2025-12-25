Četiri člana jedne porodice iz Lihtenštajna pronađeni mrtvi

Lokalna policija je navela da je tijelo 41-godišnjeg muškarca pronađeno u srijedu na švicarskoj strani obale rijeke Rajne, u blizini Vaduza, glavnog grada Lihtenštajna.

Radi se o višem službeniku općine Triesen, južno od Vaduza, koji je nekoliko dana ranije bio suspendovan zbog nepravilnosti u bankovnim računima te općine, saopćila je policija, prenosi Reuters,pišu Vijesti

Kasnije su policajci pronašli tijela 73-godišnjeg muškarca i dvije žene, starosti 68 i 45 godina, u stanu u Vaduzu.

Riječ je o roditeljima i sestri zaposlenika općine, navodi policija. Autopsije su u toku kako bi se utvrdio uzrok smrti svih četvero članova porodice.

