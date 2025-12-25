Ovaj Srbin je najbogatiji čovjek na Balkanu: Objavljena lista 100 najbogatijih poslovnih ljudi u regionu

Sto najbogatijih poslovnih ljudi u regionu uvećalo je svoje bogatstvo za oko dvije milijarde eura u samo godinu dana, pokazuje ovogodišnje regionalno istraživanje koje su zajednički sproveli beogradski magazin Nedeljnik, dnevnik Oslobođenje, slovenački Finance sa portalom Finance Manager, hrvatski nedeljnik Lider i severnomakedonski ekonomski portal Kapital.

Rast bogatstva

Prema podacima istraživanja, regionalni trend rasta bogatstva prati i globalna slika. Kako navodi Forbes, bogatstvo 3.028 najbogatijih preduzetnika, investitora i nasljednika u svijetu u istom periodu uvećano je za čak dva biliona dolara.

– Još jedna godina, još jedan set rekorda za klasu milionera i milijardera – ističe novinar Miša Brkić, koji je vodio regionalno istraživanje.

U odnosu na kumulativni BDP regiona, poslovni ljudi iz Hrvatske nose 39 posto ukupnog bogatstva, dok su biznismeni iz Srbije odmah iza sa 38 odsto. Slijedi Bosna i Hercegovina sa 12 posto, Severna Makedonija sa sedam, dok Crna Gora učestvuje sa četiri odsto.

Brkić ocjenjuje da većina velikih kompanija u regionu nastavlja da raste uprkos krizi, i to bez dramatičnih oscilacija.

– Nije to spektakularan rast, ali nema ni velikih padova, osim možda kod jednog ili dva slučaja. Ova lista ponovo potvrđuje tezu da su velike kompanije anticiklične – one rastu u krizi“, kaže Brkić.

Za razliku od razvijenih tržišta poput SAD, gdje tehnološke kompanije bilježe snažan rast vrijednosti, u regionu se primjećuje blagi pad bogatstva vlasnika visokotehnoloških firmi. Umjesto njih, i ove godine dominiraju tradicionalni sektori – trgovina i distribucija, poljoprivreda, građevinarstvo i nekretnine, kao i igre na sreću.

– Kompanije koje su se probile zahvaljujući inovacijama i dalje su izuzetak, a ne pravilo – ističe Brkić, uz napomenu da se čak i u Sloveniji, nekada lideru tehnoloških inovacija, primjećuje zamor tog modela rasta.

Poslovni ljudi

Na ovogodišnjoj Listi 100 najbogatijih najviše je poslovnih ljudi iz Srbije – ukupno 48. Nakon dvogodišnje dominacije hrvatskih biznismena, na sam vrh liste vratio se Miroslav Mišković, vlasnik Delta holdinga, koji je ponovo proglašen za najbogatijeg čovjeka u regionu. Na drugom mjestu nalazi se porodica Kostić, vlasnici MK grupe.

Među prvih deset najbogatijih, četiri su biznismena iz Srbije, a šest iz Hrvatske. Ukupno bogatstvo srpske četvorke procjenjuje se na 9,8 milijardi eura, dok šestorica iz Hrvatske zajedno imaju oko 10,9 milijardi eura.

Prvi koji narušava dominaciju srpsko-hrvatskog tandema na listi jeste Senad Džambić iz Bosne i Hercegovine, koji zauzima 21. mjesto. Zanimljiv je i podatak da četvorica najbogatijih Crnogoraca zajedno vrijede koliko jedan – Filip Ceper.

– Veličina tržišta igra presudnu ulogu u formiranju bogatstva – zaključuje Brkić. Prema njegovim riječima, hrvatski poslovni ljudi imaju stratešku prednost pristupa tržištu Evropske unije, što objašnjava zašto je njihov fokus prije svega evropski, a tek potom regionalni.

