Tramp otkazao navaljene napade na Iran

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na mreži Truth Social da je otkazao planirane večerašnje napade i bombardovanja Irana, navodeći kao razlog napredak u pregovorima s Teheranom.

Trump tvrdi da su razgovori s Iranom došli do najviše razine iranskog vodstva i da su odobreni. Naveo je da je zbog toga, kao predsjednik SAD-a, otkazao zakazane udare.

– Na osnovu činjenice da su razgovori s Islamskom Republikom Iran dovedeni do najvišeg nivoa iranskog rukovodstva i odobreni, ja sam, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, otkazao zakazane napade i bombardovanja Irana večeras – napisao je Tramp,piše Avaz

Dodao je da su razgovori i završne točke dogovora, “u konceptu i velikim detaljima”, odobrene od svih uključenih strana. Među njima je naveo SAD, Izrael, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Tursku, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i druge.

Tramp je poručio i da pomorska blokada u Hormuškom moreuzu ostaje na snazi.

– Pomorska blokada ostat će u punoj snazi i učinku dok ova transakcija ne bude finalizirana. Vrijeme i mjesto potpisivanja biće uskoro objavljeni – naveo je Tramp.

On je posljednjih sedmica više puta isticao da je dogovor s Iranom blizu, ali do konačnog sporazuma još nije došlo.

Facebook komentari