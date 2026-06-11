Otvoreno Svjetsko prvenstvo, zavihorila se zastava BiH

Početak Mundijala obilježila je spektakularna ceremonija otvaranja na legendarnom stadionu Asteka u Meksiko Cityju.

Pred desetinama hiljada gledalaca kolumbijska muzička zvijezda Shakira i Burna Boy izveli su službenu himnu prvenstva “Dai Dai” i simbolično označili početak najveće fudbalske smotre.Prvi put u historiji domaćinstvo dijele tri zemlje – Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, dok će na turniru nastupiti rekordnih 48 reprezentacija.

Prošireni format donosi čak 104 utakmice, što ovo izdanje čini najvećim i najzahtjevnijim Mundijalom do sada.

Među učesnicima je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se nakon 12 godina vraća na svjetsku scenu. Zastava BiH večeras se vijorila na stadionu Asteka.Izabranici selektora Bosne i Hercegovine smješteni su u grupu B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Prvi izazov očekuje ih već sutra, 12. juna, kada će u Torontu odmjeriti snage sa domaćom selekcijom Kanade.

Nakon tog susreta slijedi duel protiv Švicarske 18. juna u Los Angelesu (Inglvud), dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Katara 24. juna u Sijetlu. Sve utakmice reprezentacije BiH igraju se od 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini.

Organizatori očekuju da će fudbalska čarolija zasjeniti sve kontroverze koje su pratile pripreme turnira – od rekordnih cijena ulaznica i političkih tenzija u Sjedinjenim Američkim Državama do geopolitičkih izazova širom svijeta,pišu Vijesti

Predsjednik FIFA-e Đani Infantino prvenstvo je nazvao „najvećim šouom koji je planeta ikada vidjela“, dok su brojne rasprave izazvale cijene karata, posebno za završnicu turnira.

Finalna utakmica zakazana je za 19. juli u New Jerseyju, gdje se uz fudbalski spektakl najavljuje i bogat zabavni program po uzoru na Super Bowl.

Grupe Svjetskog prvenstva 2026.

Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Češka

Grupa B: Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar, Švicarska

Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, Turska

Grupa E: Njemačka, Curacao, Obala Slonovače, Ekvador

Grupa F: Nizozemska, Japan, Švedska, Tunis

Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

Grupa H: Španija, Zelenortski Otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj

Grupa I: Francuska, Senegal, Irak, Norveška

Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

Grupa K: Portugal, DR Kongo, Uzbekistan, Kolumbija

Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

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