Život se mijenja u bajku: Astrolozi tvrde da jednom znaku od petka kreće period od 5 godina čiste sreće

Srećan period za Strijelca ne počinje uz veliku dramu i vatromet, već uz jednu sasvim tihu odluku koju ćete donijeti u petak ujutru. I tu većina ljudi napravi kardinalnu grešku.

Mnogi misle da se kosmički preokret prepoznaje po grmljavini i naglim promenama, ali rođenima u ovom znaku sreća zapravo stiže kroz jednostavan osjećaj da konačno mogu da dišu punim plućima.

Planete su se konačno namjestile tako da se velika vrata, koja su godinama bila zaglavljena i zatvorena za vas, najzad otvaraju širom.

Zašto baš Strijelac i šta se to menja iz korena?

Strijelčevima hrabrosti i optimizma nikada nije manjkalo, ali poslednje dve godine su za mnoge pripadnike ovog znaka bile izuzetno teške – kao da su vam ruke bile potpuno vezane. Trenutna planetarna konstelacija to menja iz korena.

Snažna energija ovog dugoročnog perioda gura vas ka stvarima koje su vam najpotrebnije:

Velikim putovanjima i promijeni sredine,

Novim, uticajnim ljudima koji donose svežu perspektivu,

Poslovnim ponudama koje su vam se ranije činile potpuno nedostižnim.

Ono što Strijelca čeka u narednih pet godina nije stidljiva sreća na kašičicu, već širok i otvoren prostor za pokret, napredak i ostvarenje onih najvećih, pritajenih želja.

Šta tačno donosi ovaj period velikih mogućnosti za Strijelca

Ovaj srećan period za Strelca dotiče sve, od finansija do privatnog života. U prvoj polovini meseca dobiće poziv ili ponudu koja zvuči previše dobro da bi bila istinita. Nije zamka. Savet je jednostavan: ne odbijajte iz navike. Strelci često sabotiraju dobre stvari jer se boje da će morati da se vežu.

Ljubav ide svojim tempom, sporije nego što biste voleli, i to je u redu. Neko iz prošlosti vraća se sa izvinjenjem, ali ne morate da otvarate ista vrata dvaput. U sredu popodne obratite pažnju na razgovor koji deluje usputno. Tu se krije ponuda za saradnju.

Šta znači „pet godina sreće“ u astrologiji

Pet godina sreće u astrologiji ne znači da problema neće biti. Znači da se otvara ciklus u kom vaš trud konačno daje rezultat, a okolnosti rade za vas, a ne protiv vas. To je period kada se sadi i sazreva, polako, mesec za mesecom.

Greška koja može da pokvari cijeli ciklus

Najveći problem nije nedostatak prilika, problem je strah od obaveze. Strijelac voli otvorena vrata i mrzi kada mora da bira jedna. Upravo to oklijevanje umije da potroši najljepše prilike. U narednim daonima doneće odluku oko stana ili posla u inostranstvu. Nemojte da je odlažete do beskraja, prozor se ne otvara stalno.

Novac stiže, ali ne kao loto dobitak. Stiže kroz ponudu koju ste odbili prošle godine, a sada vam se vraća pod boljim uslovima. Zapišite negde datum petka. Za nekoliko mjeseci shvatit ćete da je tu počelo nešto što ste dugo čekali.

Kako da ne potrošite svoj trenutak

Sloboda je Strijelcu i lek i izgovor. Ovaj obilan period za Strelca traži samo jedno, da kažete „da“ kada vam se prohte da kažete „vidjet ću“. Pratite osećaj koji vas vuče ka nepoznatom, jer baš tamo se sada nalazi vaša najveća šansa. Sreća je već na vratima, ostaje samo da je pustite unutra, piše krstarica.

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