Indonezijski vulkan Marapi eruptirao, vlasti izdale hitno upozorenje

Lokalne vlasti saopćile su da je tokom erupcije vulkan izbacio pepeo do visine od oko dva kilometra u atmosferu.Uprkos erupciji, nivo upozorenja ostao je na drugom stepenu, a oko kratera je i dalje na snazi zona zabrane prilaska u radijusu od tri kilometra. Nadležne službe upozoravaju stanovništvo i posjetioce da se drže dalje od opasnog područja.

Planina Marapi, jedan od najaktivnijih vulkana u Indoneziji, i dalje povremeno izbacuje pepeo i nalazi se pod stalnim nadzorom vulkanologa. Podsjetimo, tokom erupcije prošlog mjeseca poginula su dva planinara,pišu Vijesti

Vulkan, visok 2.891 metar, nalazi se na otoku Sumatri, gdje je pristup području oko kratera već dugo ograničen zbog aktivnosti.

Indonezija ima oko 130 aktivnih vulkana i nalazi se u tzv. Pacifičkom vatrenom prstenu, jednoj od seizmički i vulkanski najaktivnijih zona na svijetu.

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