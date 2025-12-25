Svijet

Odgovor Sjeverne Koreje: Nuklearna “zvijer” od 8.700 tona FOTO

Objavljeno prije 1 sat

Severnokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je probno ispaljivanje rakete zemlja-vazduh dugog dometa na poligonu u blizini Istočnog mora.

Prema izveštaju državne agencije KCNA, Kim je takođe obišao brodogradilište na drugoj lokaciji, gde su u toku radovi na izgradnji nuklearne podmornice od 8.700 tona, prenosi Jonhap.

Severnokorejski lider se tom prilikom osvrnuo na plan Seula za izgradnju podmornica na nuklearni pogon, rekavši da će to pogoršati nestabilnost u regionu Korejskog poluostrva.

On je rekao i da Pjongjang to smatra ofanzivnim činom koji ozbiljno krši bezbednost i pomorski suverenitet Severne Koreje.


