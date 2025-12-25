Odgovor Sjeverne Koreje: Nuklearna “zvijer” od 8.700 tona FOTO

Prema izveštaju državne agencije KCNA, Kim je takođe obišao brodogradilište na drugoj lokaciji, gde su u toku radovi na izgradnji nuklearne podmornice od 8.700 tona, prenosi Jonhap.

🇰🇵 Nuclear submarine for Christmas? North Korean leader Kim Jong Un visited the construction site of a new nuclear submarine and familiarized himself with the development of "secret" underwater weapons. The submarine has a displacement of about 8,700 tons, equipped with… pic.twitter.com/KLs845fRYi — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 25, 2025

Severnokorejski lider se tom prilikom osvrnuo na plan Seula za izgradnju podmornica na nuklearni pogon, rekavši da će to pogoršati nestabilnost u regionu Korejskog poluostrva.

North Korea's Kim Jong Un inspects massive 8,700-ton nuclear-powered strategic guided missile submarine under construction. State media releases first full images of the vessel, hailing it as a pivotal advance in naval nuclear forces—while slamming US-South Korea nuclear sub… pic.twitter.com/1r1sMZUa3F — News Narrative (@NewsNarrative1) December 25, 2025

On je rekao i da Pjongjang to smatra ofanzivnim činom koji ozbiljno krši bezbednost i pomorski suverenitet Severne Koreje.

