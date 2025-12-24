Belgija se pridružuje tužbi Južne Afrike protiv Izraela za genocid pred Međunarodnim sudom pravde

Belgija se formalno pridružila tužbi koju je Južna Afrika pokrenula pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) u kojoj se tvrdi da Izrael čini genocid u Pojasu Gaze.

U saopštenju u utorak, ICJ – najviši sud Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Hagu – saopštio je da je Belgija podnijela deklaraciju o intervenciji u ovom slučaju.

Druge zemlje, uključujući Brazil, Kolumbiju, Irsku, Meksiko, Španiju i Tursku, već su se pridružile postupku.

Južnoafrička Republika je podnijela tužbu u decembru 2023. godine, tvrdeći da izraelski rat u Gazi krši Konvenciju UN-a o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine.

Izrael je odbacio optužbe i kritikovao slučaj.

Iako bi konačna presuda mogla potrajati godinama, MSP je u januaru 2024. godine izdao privremene mjere kojima je naredio Izraelu da preduzme korake kako bi spriječio genocid u Gazi i omogućio nesmetan pristup humanitarnoj pomoći.

Sudske odluke su pravno obavezujuće iako sud nema direktan mehanizam za njihovo sprovođenje.

MSP je također izjavio da je prisustvo Izraela na okupiranoj palestinskoj teritoriji nezakonito i da njegova politika predstavlja aneksiju.

Izrael je nastavio napade u Gazi i okupiranoj Zapadnoj obali uprkos presudama i rastućim međunarodnim kritikama, dok istovremeno napreduje s planovima za preuzimanje velikih dijelova palestinske teritorije.

U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države i nekoliko njihovih evropskih saveznika nastavljaju pružati vojnu i finansijsku podršku Izraelu.

Washington je odbacio osnovanost slučaja Južne Afrike, a američki zakonodavci su kritikovali zemlju i uputili joj prijetnje.

SAD su također uvele sankcije članovima Međunarodnog krivičnog suda (ICC), koji je izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta.

Belgija je također bila među grupom zemalja koje su priznale Državu Palestinu u septembru. Gotovo 80 posto država članica UN-a sada priznaje Palestinu.

Palestinsko Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je da je od početka primirja 10. oktobra Izrael ubio najmanje 406 Palestinaca i ranio 1.118 u enklavi. Od početka rata 7. oktobra 2023. godine, saopćilo je ministarstvo, najmanje 70.942 Palestinaca je ubijeno, a 171.195 ranjeno.

Facebook komentari