Šta jesti tokom dojenja: Namirnice važne za mamu i bebu

Tokom dojenja tijelu su potrebne dodatne kalorije i hranjive tvari, pa je važna raznovrsna i uravnotežena ishrana. Na jelovniku bi trebali biti zdrave masnoće iz lososa, avokada, jaja, orašastih plodova i sjemenki, kao i kvalitetni izvori proteina poput mesa, ribe, graha, leće i sojeVoće i povrće osiguravaju vlakna, vitamine i antioksidanse, dok zob, ječam, kvinoja i smeđa riža daju složene ugljikohidrate i minerale,piše Avaz

Umjereno aktivnim ženama koje doje preporučuje se oko 330 do 400 dodatnih kalorija dnevno, ali potrebe zavise od dobi, težine, aktivnosti i načina dojenja.

Dodaci prehrani mogu biti potrebni, ali ih je najbolje uzimati nakon savjeta ljekara. Ako beba često bljucka, ima osip, ekcem, krv ili sluz u stolici, grčeve ili slabije napreduje, potrebno je obratiti se pedijatru.

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