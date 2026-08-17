Stanje na putevima u BiH: Duge kolone vozila na granicama

Jutros se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora.Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada, nisu duža od 30 minuta.

Radovi na putu

Od danas, pa do kraja mjeseca, zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave, vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz povremene obustave saobraćaja.

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici https://bihamk.ba/spi/kamere, kažu iz BIHAMK-a,piše Avaz

EES sistem

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

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