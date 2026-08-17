Erdoan traži hitno otvaranje Hormuza: Turska upozorava na udar na svjetsku ekonomiju

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) pozvao je na hitno otvaranje Hormuškog moreuza i obnovu globalnih tokova nafte, naglasivši da i Turska i Iran čvrsto podržavaju slobodan protok energenata kroz ovaj strateški plovni putU ekskluzivnom razgovoru za televizijsku mrežu Al Jazeera, Erdoan je istakao da je stabilnost ove pomorske rute od ključnog značaja za svjetsku ekonomiju i energetsku sigurnost.

Hormuški moreuz, smješten između Omana i Irana, predstavlja jedno od najvažnijih energetskih čvorišta na svijetu, kroz koje prolazi petina ukupne svjetske potrošnje nafte,piše Avaz

Turski predsjednik jasno je poručio da zvanična Ankara, u koordinaciji s Teheranom, ne želi dugotrajnu blokadu ovog pomorskog pravca koja bi mogla izazvati velike poremećaje na svjetskim tržištima.

Govoreći o energetskoj krizi, Erdoan se osvrnuo i na eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Poručio je da nastavak izraelskih napada na Liban predstavlja „ozbiljan razlog za zabrinutost“ turske diplomatije i državnog vrha,piše Avaz

Ankara već duže vrijeme upozorava na opasnost od širenja regionalnog sukoba, a najnoviji napadi na Liban, prema Erdoanovim riječima, dodatno destabiliziraju ionako krhku sigurnosnu situaciju u regiji.Turska poziva međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju kako bi se spriječila daljnja humanitarna katastrofa i postigao prekid vatre.

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