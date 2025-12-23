Svijet

TURSKA na nogama, zatvoren vazdušni saobraćaj: Srušio se avion načelnika Generalštaba Libije VIDEO

Objavljeno prije 1 sat

Privatni avion avio-kompanije “Falkon er”, koji je prevozio načelnika Generalštaba libijske vojske Mahamed Ali el-Hadada, se srušio nakon što je prvobitno izgubljen kontakt sa letjelicom.

Avion je večeras nestao sa radara iznad Ankare u Turskoj, a sada je pronađena olupina letelice, prenosi skai.gr.

Avion je poleteo sa aerodroma Esenboga u Ankari. U njemu su bili načelnik Generalštaba Libije Mahamad Ali el-Hadad i njegova delegacija.


Vazdušni prostor oko Ankare je u potpunosti zatvoren za saobraćaj. Avion je poletio iz Ankare za Tripoli i bilo je zatraženo hitno sletanje u oblasti Ankare i odjednom je letjelica nestala sa radara i prestala je sva komunikacija.


