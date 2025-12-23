TURSKA na nogama, zatvoren vazdušni saobraćaj: Srušio se avion načelnika Generalštaba Libije VIDEO

Avion je večeras nestao sa radara iznad Ankare u Turskoj, a sada je pronađena olupina letelice, prenosi skai.gr.

Avion je poleteo sa aerodroma Esenboga u Ankari. U njemu su bili načelnik Generalštaba Libije Mahamad Ali el-Hadad i njegova delegacija.

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2025



Vazdušni prostor oko Ankare je u potpunosti zatvoren za saobraćaj. Avion je poletio iz Ankare za Tripoli i bilo je zatraženo hitno sletanje u oblasti Ankare i odjednom je letjelica nestala sa radara i prestala je sva komunikacija.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'le birlikte 5 kişinin bulunduğu özel uçak Ankara'da düştü. pic.twitter.com/Eoe1aGuKkx — 3W (@WorldWarWatch) December 23, 2025

