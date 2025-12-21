Afrika traži veći uticaj u globalnim odlukama, Rusija podržava: Da li se ruši postojeći poredak u UN?

Egipatski predsjednik Abdel Fatah el Sisi ponovio je danas, na ministarskoj konferenciji Rusija-Afrika u Kairu, na strukturne promjene u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako bi Afrika dobila veću ulogu u oblikovanju globalnih odluka.

El Sisi je iznjeo zahtjev za svjetski poredak koji bi bio više “pluralistički” na ministarskoj konferenciji koja je održana u Kairu, kojoj su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i ministri iz više od 50 afričkih zemalja, zajedno sa predstavnicima nekoliko afričkih i regionalnih organizacija, prenosi AP.

“Glas Afrike treba da bude prisutan i uticajan u donošenju globalnih odluka s obzirom na ljudsku, ekonomsku, političku i demografsku težinu kontinenta”, rekao je El Sisi u saopštenju koje je pročitao egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati, na plenarnoj sjednici konferencije.

Dodao je da međunarodne finansijske institucije moraju da prođu kroz slične reforme kako bi se Africi obezbjedila ravnopravna zastupljenost.

Ruski ministar spoljnjih poslova Sergej Lavrov je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa egipatskim kolegom rekao da je na sastanku u Kairu donijeta odluka da Rusija sa afričkim državama nastavi da koordiniše napore “na raznim multilateralnim forumima, uključujući i cilj promocije reforme Savjeta bezbjednosti UN, uzimajući u obzir legitimne interese afričkih država”.

Lavrov je ranije rekao da su na ministarskoj konferenciji pokrenuti razgovori usmjereni na razvoj akcionog plana za saradnju za period 2026-2029. godine, koji će biti predstavljen šefovima država na samitu Rusija – Afrika koji je zakazan za sljedeću godinu.

“Ostajemo pouzdan partner afričkim državama u jačanju njihovog nacionalnog suvereniteta, kako politički tako i u pitanjima bezbednosti, kao i u drugim dimenzijama. Posvećeni smo daljem otključavanju postojećeg ogromnog potencijala naše praktične saradnje”, rekao je Lavrov na plenarnoj sednici.

Od 2005. godine, Afrička unija zahtjeva da se Africi dodjele najmanje dva stalna mjesta sa pravom veta i pet nestalnih mjesta u Savjetu bezbjednosti, uz obrazloženje da bi takve reforme doprinjele postizanju mira i stabilnosti na kontinentu, ali afričke zemlje do sada nisu uspjele da postignu konsenzus o mehanizmu za izbor svojih potencijalnih stalnih predstavnika.

