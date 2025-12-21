Netanyahu tražio zadržavanje sankcija Siriji, Trump odbrusio: “Ne!”

Kongres SAD uveo je tzv. “Cezarove sankcije” sirijskoj vladi i finansijskom sistemu 2019. godine kako bi kaznio tadašnjeg sirijskog predsjednika Bashara al-Assada zbog kršenja ljudskih prava tokom skoro 14-godišnjeg građanskog rata u zemlji koji je počeo 2011. godine.

Nakon što je Assad svrgnut prije godinu dana, zagovornici ukidanja sankcija tvrdili su da sankcije sprječavaju međunarodne investitore da pokrenu projekte obnove i blokiraju Siriju u obnovi devastirane ekonomije i infrastrukture.

Trump, koji je ranije privremeno ukinuo sankcije izvršnom odlukom, potpisao je konačno ukidanje u četvrtak nakon što ga je Kongres odobrio u okviru godišnjeg zakona o odbrani.

Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova, u saopćenju u petak, zahvalilo se SAD na ukidanju sankcija i istaklo da će to “doprinijeti ublažavanju tereta za sirijski narod i otvoriti put za novu fazu obnove i stabilnosti”,piše Vijesti

Kan javlja da su bliski saradnici Netanyahua vršili snažan pritisak na zvaničnike Trumpove administracije odgovorne za sirijsko pitanje da zadrže dio sankcija. Među zvaničnicima kojima su se obraćali bili su američki ambasador u Turskoj i specijalni izaslanik za Siriju Tom Barrack, specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, zet američkog predsjednika.

Medij je izvijestio da je Trumpova administracija Izraelu obećala nespecifikovanu “kompenzaciju” za ukidanje sankcija. Trump je izrazio nadu u diplomatski sporazum između Izraela i Sirije.

