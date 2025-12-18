Putin nazvao evropske lidere “malim prasićima”…

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je žestoke kritike na račun evropskih političkih lidera, nazvavši ih “malim prasićima” koji, kako tvrdi, žele izvući korist iz slabljenja i eventualnog kolapsa Rusije.

Govoreći uoči važnog sastanka lidera Evropske unije, na kojem bi trebalo biti riječi o dodatnom finansiranju Ukrajine, Putin je poručio da evropske države, prema njegovom mišljenju, pokušavaju nadoknaditi gubitke iz ranijih historijskih perioda i istovremeno se „osvetiti“ Moskvi.

Na godišnjem zasjedanju ruskog Ministarstva odbrane, ruski predsjednik je optužio bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena da je svjesno izazvao rat u Ukrajini, dodajući da su, kako je rekao, evropski lideri bez zadrške slijedili američku politiku.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Moskva se suočava s teškim ekonomskim sankcijama i političkom izolacijom Zapada. Ipak, Putin tvrdi da je Rusija pokazala otpornost u ekonomskom, finansijskom i vojnom smislu, kao i stabilnost unutar društva.

Iako je naveo da Rusija ostaje otvorena za dijalog s Evropom, istakao je da s trenutnim evropskim političkim rukovodstvima ne vidi mogućnost ozbiljnih razgovora.

Uprkos povremenim signalima o spremnosti na pregovore, Kremlj je nastavio vojne aktivnosti i odbio mirovne inicijative koje podrazumijevaju povlačenje s okupiranih teritorija.

Ukrajina i njeni saveznici, s druge strane, optužuju Moskvu da pregovore koristi kao politički pritisak, a ne kao iskren pokušaj rješenja sukoba, pišu Vijesti.ba.

