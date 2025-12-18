Tajna dugovječnosti možda se skriva u omiljenoj poslastici

Studija, objavljena u magazinu Aging, otkriva kako prehrana bogata teobrominom može biti povezana s nižom biološkom dobi, što znači da vaše stanice i organi funkcioniraju ‘mlađe’ nego što bi pokazivale godine na papiru.

Teobromin je biljni alkaloid bogat antioksidansima i protuupalnim svojstvima. Naučnici vjeruju da on utječe na regulaciju gena, a analiza razina teobromina u krvi pokazala je povezanost s biološkom dobi. Za razliku od hronološke dobi koja jednostavno broji godine, biološka dob odražava stvarno stanje stanica i organa, a na nju utječu genetika, stil života, okoliš, pa i prehrana.

Ranija istraživanja sugeriraju da teobromin može štititi mozak od Alzheimerove bolesti i ublažiti oštećenja uzrokovana visokim holesterolom, čuvajući pamćenje i kognitivne funkcije.

Iako su testirani i drugi spojevi iz kakaa, teobromin je najsnažnije povezan s razlikama u starenju, a stručnjaci još istražuju njegovu interakciju s polifenolima, snažnim antioksidansima koji smanjuju upale i štite stanice.

– Ovo je vrlo uzbudljivo otkriće. Sljedeće pitanje je što stoji iza ove povezanosti i kako prehrambeni metaboliti utječu na naš epigenom – rekao je dr. Ramy Saad, vodeći istraživač.

Iako su rezultati obećavajući, stručnjaci ne preporučuju prekomjerno konzumiranje tamne čokolade. Osim korisnih tvari, ona sadrži šećer, masti i kalorije, pa je potrebno dodatno istraživanje prije nego što se mogu davati konkretne prehrambene preporuke, prenosi Avaz.

Facebook komentari