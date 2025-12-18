Nipošto ne jedite zelenu salatu ako bolujete od ovih bolesti

Rizik od zaraze bakterijama i parazitima

Zelena salata, naročito ona pakovana u kesama s oznakom „već oprano“ ili „spremno za jelo“, više puta je bila povezana s trovanjima hranom. Listovi salate mogu biti kontaminirani bakterijama poput E. coli, Salmonelle ili Listerije ako je salata tokom uzgoja ili distribucije bila izložena zagađenoj vodi ili neadekvatnim higijenskim uvjetima. Za osobe s oslabljenim imunitetom takva kontaminacija može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik.

Problemi s probavom i osjetljivim želucem

Iako su vlakna iz salate korisna, kod osoba koje pate od osjetljivog crijeva ili sindroma iritabilnog crijeva mogu izazvati simptome poput nadutosti, grčeva i bolova. Stručnjaci ponekad savjetuju smanjivanje unosa sirove salate ili prilagodbu načina pripreme, primjerice lagano pirjanje ili dodavanje malo masnoće kako bi se poboljšala probava, prenosi Avaz.

Bolesti bubrega i bubrežni kamenci

Osobe koje imaju sklonost stvaranju bubrežnih kamenaca trebaju voditi računa o unosu nekih vrsta povrća, uključujući lisnatu salatu. Ovisno o vrsti kamenca, liječnici i nutricionisti ponekad preporučuju smanjenje unosa određene hrane, među kojom može biti i salata, kako bi se smanjio rizik od ponovnog stvaranja kamenaca.

Kada je salata „spremna za jelo“ ipak rizična

Ni industrijska obrada ne jamči potpunu sigurnost. Pakovanje, transport i skladištenje salate mogu predstavljati dodatni rizik ako nisu u skladu sa sanitarnim standardima. Zato bi posebno oprezne trebale biti trudnice, starije osobe, hronični bolesnici i svi koji imaju oslabljen imunitet.

Ako ne želite potpuno odustati od salate

• Birajte svježu salatu u glavicama umjesto pakovane salate

• Operite listove neposredno prije konzumacije pod hladnom tekućom vodom

• Ako imate osjetljiv probavni sistem, razmislite o kratkom termičkom obrađivanju salate

• U slučaju bubrežnih bolesti, slijedite preporuke liječnika ili nutricionista

Zelena salata i dalje ima mnogo zdravstvenih prednosti, ali kao i svaka namirnica — nije jednako sigurna za sve. Ako imate hronične zdravstvene tegobe ili pripadate nekoj od navedenih rizičnih grupa, isplati se razmisliti o tome je li zelena salata pravi izbor za vas ili bi je bilo bolje ograničiti ili izbjegavati.

