Nedim Sladić objavio zabrinjavajuće podatke: Sve će se više ovo dešavati

Prema dostupnim mjerenjima, indeks kvalitete zraka (AQI) u jednom trenutku dostigao je izuzetno opasnu vrijednost od čak 396, što se svrstava u kategoriju zraka opasnog po zdravlje.

Iza Sarajeva, prema istim podacima, nalaze se pakistanski Lahore sa indeksom 297 i indijska prijestolnica Delhi sa vrijednošću 284, što dodatno ilustruje razmjere problema s kojima se suočava glavni grad Bosne i Hercegovine.

Sladić: Više me ne zanimaju politička prepucavanja

Na alarmantnu situaciju reagovao je i bh. meteorolog Nedim Sladić, koji je na svom Facebook profilu uputio jasnu i oštru poruku političkim strukturama, ali i javnosti.

„U ovom trenutku nadalje ne interesuju me više ni međuetnička prepucavanja, niti zveckanja oružjem, niti bilo šta slično. Ko stavi jeftinu i pristupačnu zelenu energiju, okolišne probleme i klimu u prvi plan – taj će dobiti moje povjerenje“, poručio je Sladić.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se pitanje kvaliteta zraka u Sarajevu iz godine u godinu ponavlja bez sistemskih rješenja.

Zagađenje raste, zdravlje se pogoršava

Sladić je upozorio da posljedice kontinuiranog zagađenja neće ostati samo na nivou statistike i mjernih stanica, već da će se direktno odraziti na zdravlje građana.

„Cijene će svakako rasti, a mi ćemo se, kao i do sada, nekako snaći. Ali zagađenje će isto rasti, a mi ćemo početi masovno obolijevati u sve nezdravijoj sredini“, naveo je Sladić, ističući da se problem godinama gura u stranu.

Zrak opasan po zdravlje stanovništva

Iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo saopćeno je da se indeks kvaliteta zraka na većini mjernih stanica nalazi u kategorijama veoma zagađenog i izuzetno zagađenog zraka, što predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik za sve građane, a naročito za djecu, starije osobe, trudnice i hronične bolesnike.

Posebno nepovoljna situacija zabilježena je na području Ilidže, Novog Grada (Saraj Polje i Otoka), Vogošće i Hadžića, gdje su koncentracije štetnih čestica višestruko iznad dozvoljenih granica.

Godišnji problem bez trajnog rješenja

Iako se Sarajevo gotovo svake zime suočava s istim scenarijem – smogom, upozorenjima i privremenim mjerama – dugoročna rješenja poput sistemskog prelaska na čiste izvore energije, modernizacije grijanja i ozbiljne ekološke politike i dalje izostaju.

Dok se zagađenje ponovo mjeri rekordnim vrijednostima, građani Sarajeva ostaju zatočeni između lošeg zraka i izostanka konkretnih poteza nadležnih institucija.

