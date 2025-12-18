Lažna dojava o bombama: U svim školama u RS nastavljena nastava

Dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u osnovnim i srednjim školama RS bila je lažna, i nakon protivdiverzionog pregleda nastavljena je nastava u svim školama.

Završeni su protivdiverzioni pregledi u školama na području Bosanske Gradiške, Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Ilidže, Trnova, Pala, Rogatice, Han Pijeska, Krupe na Uni, Vukosavlja, Bijeljine, Kozarske Dubice i Petrova, saopšteno je iz MUP-a RS.

Prethodno je saopšteno da su protivdiverzioni pregledi obavljeni i u školama na području policijskih uprava Foča i Trebinje, kojima su jutros stigle dojave o postavljenim eksplozivnim napravama.

Policijski pregledi završeni su i u školama u Ugljeviku, Bosanskoj Kostajnici i Novom Gradu.

Više osnovinih i srednjih škola širom RS jutros je prijavilo da je primilo meil prijeteće sadržine o mogućoj eksploziji.

Policijski službenici postupisli su po navedenim prijavama u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom, pišu Vijesti.ba.

(24sata.info)

Facebook komentari