Nikada vam neće reći: Ove stvari muškarci primjećuju o ženama u krevetu

Fizičke nesavršenosti

Muškarci primjećuju tijelo svoje partnerice, vide strije, rolice ili akne, ali to u većini slučajeva ne smatraju problemom. Ako je s vama u intimnom odnosu, to znači da mu se sviđate i da mu te sitne nesavršenosti nisu važne. U njegovim očima vi ste privlačni takvi kakvi jeste.

Stegnutost i opuštenost

Potpuno opuštena vagina zapravo je rijetkost. Ako vas to brine, Kegelove vježbe mogu pomoći u jačanju mišića zdjelice, ali stres oko toga uglavnom nije potreban.

Intimna higijena i uređenost

Posebno tokom oralnog seksa, muškarci obraćaju pažnju na urednost i higijenu. Tuširanje i osnovna njega doprinose ugodnijem iskustvu za obje strane.

Vaša reakcija na njegove nesavršenosti

Muškarci primjećuju ako se fokusirate na njihove ožiljke, akne ili druge mane. To ih može učiniti nesigurnima. Kao što vi želite da se vaše mane zanemare, isto vrijedi i za njih – niko nije savršen.

Pokazivanje želje i privlačnosti

Muškarcima je važno osjećati se poželjno. Ako izgledate nezainteresirano ili neugodno, to će primijetiti i vjerojatno se povući.

Uživanje u seksu

Oni primjećuju koliko uživate – vaše reakcije, uzdahe, pokrete i orgazme. Većina muškaraca uživa u tome da vidi da partnerica uživa. Potpuna pasivnost ili dojam dosade može ih odbiti.

Posebne vještine

Sve ono u čemu ste posebno dobri, bilo da je riječ o poljupcima, dodirima ili oralnom seksu, muškarci itekako primjećuju – i pamte.

Šta volite

Svaka žena je drugačija. Muškarci žele znati što vam se sviđa, gdje volite dodire i imate li neke posebne želje ili fetiše. Otvorena komunikacija tu je ključna.

Trud i inicijativa

Muškarci cijene kada partnerica pokazuje inicijativu i trud u krevetu. Ne traže savršenstvo, već interes, angažman i želju za zajedničkim uživanjem.

Emocije nakon seksa

Intimnost ne završava samim činom. Muškarci također žele bliskost, nježnost i maženje nakon seksa. Ako toga nema, mogu se osjećati emocionalno udaljeno.

