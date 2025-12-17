Dnevni horoskop za četvrtak, 18. decembar: Vage da se okrenu sebi, Jarčevi da se čuvaju preokreta

Ovan

Do kraja dana vodite računa o tome šta i kakve riječi izgovarate jer je moguće da uđete u sukob bez obzira na vaš odnos prema poslu. Danas možete imati i zanimljivu informaciju od osobe u znaku Jarca koja vam donosi jako važne vijesti.

Bik

Ovo je idealan dan da naučite da se okrenete mnogo više sebi naročito kada su bitni odnosi u ljubavnom smislu. Partner već neko vrijeme pokušava da vam saopšti sve ono što želi ali bi ga baš ne čujete.

Blizanci

Merkur aktivira vaše polje sukobljavanja sa drugim ljudima pa povedite računa o tome do kraja dana. Zdravstveno stanje je stabilnije u odnosu na prethodni period da li vodite računa o tome na koji način se hranite.

Rak

Ovo je veoma interesantan period kada su u pitanju odnosi sa inostranstvom ili sa ljudima sa kojima ste poslovno povezani. Ljubavna situacija je stabilnija jer partner je naučio da vam pokaže mnogo više emocija nego prije.

Lav

Osoba u znaku Ovna vam može biti velika poslovna podrška ali je važno da dobro razumijete sve ono što pričate i sve ono što radite. Obratite pažnju na finansije jer su mogući problemi u narednih nekoliko dana zbog drugih ljudi.

Djevica

Situacija u krugu porodice je bolja ali od vas zavisi kako će se stvari odvijati jer članovi porodice očekuju mnogo više vašeg zalaganja. Nemojte previše da dajete sebe u odnosima sa drugim ljudima jer od toga vam zavisi unutrašnji mir.

Vaga

Ovo je idealan period da probate da se okrenete mnogo više sebi nego drugima a posebno kada su u pitanju energetski potencijali. Druženje sa ljudima vam je idealan način da se okrenete mnogo više sebi.

Škorpija

Partnerski odnos je veoma drastično promenjen jer partner mnogo toga ne želi da kaže ili ima potrebu da se povuče u sebe. Ovo se dešava zahvaljujući teškim odnosima u kojima ste već neko vrijeme zbog finansija.

Strijelac

Ovo idealan period da pokrenete neke nove stvari posebno kada su u pitanju odnosi u krugu porodice. Što se tiče emocija u narednih nekoliko dana imaćete velike emotivne rasprave sa partnerom ili sa ljudima koji su vam emotivno bitni.

Jarac

Vaše ambicije su prevelike ali nemojte dozvoliti da vas ljudi olako shvataju. Čuvajte se preokreta kada su u pitanju odluke i kada je u pitanju poslovna situacija u narednih nekoliko dana. Zdravlje je stabilno.

Vodolija

Vaš odnos prema sebi i prema drugima se bitno razlikuje narednih nekoliko dana jer mnogo toga proživljavate iznutra što vam nije uobičajeno. Vraćaju vam se ljudi i osobe iz prošlosti koje su vam emotivno bili bitni.

Ribe

Ovo je idealan dan da se okrenete mnogo više onome što treba da radite odnosno da se posvetite mnogo više posla i poslovnim aktivnostima. Važno je da budete u sadašnjem realnom trenutku jer od toga vam zavisi mnogo toga u ljubavnom odnosu, piše naj žena.

