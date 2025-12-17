Dok se dinamika regionalnih snaga mijenja: Turska i Iran se ujedinjuju protiv Izraela

Sada zajedničke sigurnosne brige oko Izraela pružaju zajednički jezik. Tokom nedavne posjete Teheranu, turski ministar vanjskih poslova nazvao je Izrael “najvećom prijetnjom” regiji, prenosi rfi.fr.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, kojeg je u Teheranu ugostio njegov iranski kolega Abbad Aragchi, izjavio je da obje zemlje vide ” Izrael kao najveću prijetnju stabilnosti na Bliskom istoku” zbog njegove “ekspanzionističke politike”.

Ankara je sve ljuća zbog izraelskih vojnih operacija u Siriji, koje smatra prijetnjom sigurnosti. Novi sirijski režim je bliski turski saveznik.

S obzirom na to da je sirijski režim, koji podržava Iran, svrgnut, a utjecaj Irana na Kavkazu smanjen, još jednoj regiji koja predstavlja konkurenciju Turskoj, Ankara Teheran smatra manjom prijetnjom.

„Ankara vidi da su Teheranu podrezana krila i siguran sam da je i ona veoma sretna što su Teheranu podrezana krila“, rekao je za RFI stručnjak za međunarodne odnose Soli Ozel.

Ozel predviđa da smanjena iranska moć otvara vrata za veću saradnju s Turskom.

Saradnja

„Konkurencija i saradnja zaista definišu odnose. Sada kada je Iran slabiji, odnos je uravnoteženiji. Ali postoje ograničenja, uzrokovana američkim pristupom Iranu“, rekao je Ozel.

Murat Aslan iz SETA-e , Fondacije za politička, ekonomska i društvena istraživanja, turskog provladinog think tanka, ističe da promjenjiva dinamika unutar Irana također daje podsticaj turskim diplomatskim naporima prema Teheranu.

Izrael pregovara o odbrani s Grčkom i Kiprom, dok Turska izdaje Netanyahuov nalog za uhićenje

„Iran pokušava izgraditi novi pejzaž u kojem može komunicirati sa Zapadom, ali pod uslovima koje je sam identifikovao“, primjećuje Aslan.

“U tom smislu, Turska može doprinijeti. Zato Turska pregovara ili komunicira s Iranom samo kako bi pronašla uvjete za vjerojatni zajednički konsenzus.”

Međutim, Izrael ne gleda povoljno na otopljavanje odnosa između Turske i Irana, čiji su ministri zauzvrat optužili Tursku da je najveća prijetnja Izraelu.

Tenzije rastu zbog snažne podrške turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Hamasu , koji su zapadni saveznici Ankare označili kao terorističku organizaciju.

„Očigledno je da Izrael ne želi da se odnosi između Irana i Turske pogoršaju, jer Izrael Iran vidi kao egzistencijalnu prijetnju i stoga je sve što pomaže Iranu problematično iz izraelske perspektive“, upozorava turska analitičarka Gallia Lindenstrauss iz Instituta za studije nacionalne sigurnosti u Tel Avivu.

Turska upozorava kurdske borce u Siriji da se pridruže novom režimu ili će se suočiti s napadom

Ovog mjeseca, izraelske snage sigurnosti optužile su Hamas da vodi veliku finansijsku operaciju u Turskoj pod iranskim nadzorom. Vjeruje se da mnogi od visokorangiranih članova Hamasa žive u Istanbulu.

Američki saveznik

Izraelska zabrinutost zbog poboljšanja odnosa Turske s Iranom vjerovatno će se pogoršati nakon što turski zvaničnici potvrde da je posjeta predsjednika Erdogana Iranu “u principu dogovorena”.

Ankara također mora pronaći delikatan način da balansira kako bi osigurala da njeni iranski poslovi ne rizikuju da naljute njenog američkog saveznika, s obzirom na stalne tenzije između Teherana i Washingtona.

Dobri odnosi s Washingtonom su od vitalnog značaja za Ankaru jer očekuje da će američki predsjednik Donald Trump pomoći u smirivanju tenzija s Izraelom. “Za Izrael, Sjedinjene Države trenutno oblikuju okruženje”, primjećuje Aslan.

„Turska preferencija je imati obavještajnu diplomatiju s Izraelcima, a ne izbijanje sukoba, već oslanjanje na američko posredovanje i olakšavanje situacije“, dodao je Aslan.

