“Iran nije odustao od svoje ambicije da uništi državu Izrael. Ideja o nastavku razvoja nuklearne bombe i dalje im kuca u srcima”, rekao je Barnea prenosi Blumberg.

Prema njegovim rečima, na Izraelu je odgovornost da se postara da iranski nukelarni projekat, koji je ozbiljno oštećen u zajedničkom napadu američkih i izraelskih snaga ranije ove godine, ne bude ponovo aktiviran.

“Iran vjeruje da može ponovo da prevari svijet i ostvari još jedan loš nuklearni sporazum. Nismo i nećemo dozvoliti da se loš sporazum materijalizuje”, rekao je Barnea.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je prošle sedmice da Iran želi da potpiše novi nuklearni sporazum, nakon što je Teheran “propustio tu priliku” ranije ove godine.

Iran je 2015. potpisao međunarodni sporazum da ogranični nuklearne aktivnosti u zamjenu za ublažavanje sankcija, nakon čega je 2018. Tramp povukao SAD iz tog sporazuma.

Razgovori o novom sporazumu počeli su prije junskih vazdušnih napada na iransku nukelarnu infrastrukturu.

Iran je potpisnik i Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja koji ima za cilj da spriječi globalno širenje nuklearnog oružja.

Mnogi stručnjaci smatraju da Izrael posjeduje nuklerano naoružanje, ali ta država to nikad nije javno potvrdila niti demantovala.

