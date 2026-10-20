Obožavate pečene kestene? Uz ovaj jednostavan trik bit će mekani i lako ćete ih oguliti

Bilo da ih jedemo tokom šetnje gradom ili pripremamo kod kuće, ova omiljena sezonska grickalica uvijek nas iznova podsjeti na hladnije dane i ugodne večeri.

Ipak, priprema u vlastitoj kuhinji ponekad zna biti nezgodna. Kesteni mogu ostati tvrdi, a njihova se ljuska nakon pečenja teško odvaja. Dobra vijest je da nekoliko jednostavnih koraka može olakšati cijeli postupak i pomoći da unutrašnjost ostane mekana.

Kako pripremiti kestene za pečenje?

Za ukusne pečene kestene nisu vam potrebni ulje, začini niti drugi dodaci. Dovoljni su svježi kesteni, malo vode i nekoliko minuta za pravilnu pripremu.

Prije svega, pregledajte kestene i odaberite one koji su čvrsti i neoštećeni. Zatim ih pripremite za pečenje, jer upravo ovaj korak može napraviti veliku razliku.

Trik zbog kojeg se kesteni lakše gule

Prije pečenja svaki kesten potrebno je zarezati. Položite ga na ravnu stranu i oštrim nožićem napravite rez u obliku slova X. Pazite da zarežete ljusku, kako bi se tokom pečenja mogla lakše otvoriti.

Nakon toga kestene stavite u posudu s hladnom vodom i ostavite ih da se namaču najmanje sat vremena. Ovaj postupak pomaže da se pripreme za pečenje i olakšava kasnije guljenje.

Koliko dugo peći kestene u rerni?

Kada završite s pripremom, zagrijte rernu na 180 stepeni. Kestene rasporedite po plehu tako da zarezani dio bude okrenut prema gore.

Pecite ih približno 30 minuta. Vrijeme može varirati u zavisnosti od njihove veličine i karakteristika rerne, pa provjerite jesu li se ljuske otvorile i je li unutrašnjost omekšala,pišu Vijesti

Mali trik nakon pečenja

Kada izvadite kestene iz rerne, nemojte ih odmah ostaviti da se potpuno ohlade. Prebacite ih u čistu kuhinjsku krpu, umotajte i ostavite tako oko deset minuta.

Para i toplota koje se zadržavaju u krpi mogu pomoći da se ljuska lakše odvaja. Nakon toga kestene ogulite dok su još topli, vodeći računa da se ne opečete.

Poslužite ih odmah i uživajte u njihovom punom okusu. Uz malo pripreme, pečeni kesteni mogu postati jednostavna jesenja poslastica u kojoj ćete uživati bez odlaska do uličnih prodavača.

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