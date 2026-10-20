Sladić najavio poplave: Ovo su najugroženija područja

“Atmosfera će biti nestabilna, a visinske karte ukazuju na dobro razvijenu vertikalnu strukturu ciklonalnog sistema. U kombinaciji s izraženijom prizemnom konvergencijom i dinamičkim uzlaznim kretanjima, kao i vertikalnim transportom vlage, takva sinoptička postavka pogodovat će razvoju izražene konvektivne (vertikalne) oblačnosti, grmljavinskih pljuskova i intenzivnijih padavina u kratkom vremenskom periodu, naročito na jugu Hercegovine”, kaže on.

Gdje bi moglo biti alarmantno?

Kako dodaje, sutra se sredinom dana, a naročito poslijepodne, treba računati na intenzivnije padavine praćene grmljavinom na području južne Hercegovine, posebno uz granicu s Hrvatskom i Crnom Gorom,pišu Vijesti

“Lokalno se ne mogu isključiti bujična plavljenja usljed većih količina padavina u kratkom vremenskom intervalu. Duž frontalne zone moguće je formiranje linija nestabilnosti koje bi, uz povoljno dinamičko forsiranje, mogle dovesti do ponovljenog razvoja i obnavljanja padavina nad istim područjima, naročito na krajnjem jugu zemlje. Obilnije padavine prognoziramo i za tradicionalno podložne lokacije privjetrinske strane Dinarida (potez Prenj-Velež-Čabulja-Čvrsnica) gdje usljed utjecaja reljefa se očekuju prolazno i obilniji izljevi”, navodi Sladić.

Kada se očekuje smirivanje?

Prema njegovim riječima, padavine slabije i manjih količina biće u većem dijelu Bosne.

“Smirivanje vremena prognozira se u noći na četvrtak. Sve navedeno je i razlog za narandžasti stepen upozorenja koje su izdale nadležne hidrometeorološke službe”, kaže on.

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