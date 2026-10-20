Tramp: “Ako demokrate pobijede, Amerika će gorjeti kao Francuska”

Američki predsjednik Donald Tramp iskoristio je nasilne proteste u Francuskoj kako bi kritikovao demokrate, poručivši pristalicama na skupu u Kanzasu da je situacija u toj evropskoj zemlji upravo ono što “radikalne demokrate” žele vidjeti u SAD-u.

Tramp je govorio na predizbornom skupu podrške republikanskom senatoru Rodžeru Maršalu, prenosi Reuters.

Maršalu na izborima 3. novembra prijeti poraz od demokratskog kandidata Adama Hamiltona, iako Kanzas već 94 godine nije izabrao demokratu u Senat.

Oštre poruke

– Ako želite vidjeti šta je ulog na ovim izborima, pogledajte šta se dešava u Francuskoj, nekada velikoj naciji koju osvajaju, pljačkaju i spaljuju migranti, džihadisti i komunisti koji mrze kršćanstvo – rekao je Tramp.

Demokrate je pritom podrugljivo nazvao “Dumocrats”.

– Kad vidite zapaljene zvonike i bijesne požare u Francuskoj, zapamtite da je to ono što radikalne demokrate žele uraditi Americi – dodao je američki predsjednik.

Tramp je ispričao i da je francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu, prije mnogo godina, prilikom njihovog upoznavanja, poručio da zatvori granicu “ili će izgubiti Francusku”.

Međutim, nije iznio dokaze za tvrdnju da demokrate žele izazvati nasilje u SAD-u.

Nemiri u Francuskoj

Francusku su posljednjih dana zahvatili neki od najtežih nemira u posljednjih nekoliko godina. Veliki protesti zbog troškova života i nedovoljno finansiranih javnih službi prerasli su u nerede i pljačke,piše Avaz

Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, uhapšeno je 2.397 osoba, dok je povrijeđeno 997 policajaca. Među njima je sedmero zadobilo teške povrede.

Borba za većinu u Kongresu

Demokratama su potrebna još četiri mjesta i u Predstavničkom domu i u Senatu kako bi preuzeli većinu.

Republikanci trenutno imaju 218 mjesta u Predstavničkom domu, naspram 214 koliko imaju demokrate. U Senatu republikanci imaju 53, a demokrate 47 mjesta.

Facebook komentari