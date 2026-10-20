Otac zatekao sina kako puši marihuanu pa ga ošamario: Kažnjen je

Općinski sud u Dubrovniku novčano je s 500 eura kaznio oca zbog nasilja nad sinom. Incident se dogodio u augustu 2024. godine na igralištu u Mokošici, gdje je 45-godišnjak ošamario sina nakon što je posumnjao da s prijateljima konzumira marihuanu. Istom presudom oslobođen je optužbe da je udario i sinovog prijatelja, javlja DUlist.

Za udarac sinu izrečena mu je najblaža moguća kazna. Sud je kao olakšavajuće okolnosti uzeo to što ranije nije bio osuđivan te što je na raspravi priznao djelo koje mu se stavljalo na teret,piše Avaz

Osuđeni 45-godišnjak na sudu je objasnio da je na igralište stigao oko 22:30 sati, dok je trajao nogometni turnir. Prema njegovom iskazu, vidio je sina i prijatelja kako puše marihuanu, zbog čega je počeo galamiti na njih.

– U jednom trenutku sam zamahnuo rukom i udario sina po obrazu, a isto tako i prijatelja. To je više bila odgojna mjera jer u tom trenutku nisam znao kako reagirati, a smatrao sam da njihovo ponašanje nije u redu – rekao je na sudu.

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