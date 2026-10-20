Vučić upozorio na treći svjetski rat: “Neizbježan je”

U intervjuu s ruskom novinarkom Ksenijom Sobčak govorio je o rastu izdvajanja za odbranu širom Evrope, uključujući skandinavske zemlje, koje istovremeno jačaju svoje vojne kapacitete.Kao primjer naveo je njemački odbrambeni koncern Rheinmetall, čija se dobit, prema njegovim tvrdnjama, povećala 17 puta zbog rastuće potražnje za vojnom opremom.

„Nisam ni budala ni slijep. Ako ne vidite kako se Evropa naoružava, onda to namjerno ignorišete. Ali zašto se naoružavaju? S kojim ciljem?“, upitao je Vučić.

Situaciju je uporedio s poznatim književnim pravilom iz drama Antona Čehova, prema kojem puška koja se pojavi u prvom činu na kraju mora opaliti. Smatra da bi i gomilanje oružja u Evropi moglo završiti oružanim sukobom,pišu Vijesti

Evropske vlade povećanje vojnih budžeta uglavnom pravdaju potrebom jačanja sigurnosti i zaštite od Rusije. Vučić, međutim, smatra da su pripreme za veći rat sve očitije.

„Bio bih najsretniji čovjek na svijetu da nisam u pravu, ali bojim se da to nije slučaj“, izjavio je, prenose srbijanski mediji.

Tokom razgovora dotakao se i odnosa Srbije s Rusijom i zapadnim zemljama, kao i rata u Ukrajini. Uprkos pesimističnim procjenama, poručio je da su diplomatija i pregovori i dalje ključni za sprečavanje dalje eskalacije.

Facebook komentari