Izraelski tenkovi ušli u Siriju

Izraelski tenkovi danas su viđeni kako manevriraju u blizini ureda bivšeg guvernera u Kuneitri, gradu na jugu Sirije.Sirijsko Ministarstvo vanjskih poslova u nedjelju je osudilo intenziviranje izraelskih upada u Kuneitru i susjednu pokrajinu Daraa. Upozoreno je i na pojačanu aktivnost helikoptera, izviđačkih aviona i borbenih letjelica iznad južnih dijelova zemlje.

Osuda iz Damaska

Sirijsko ministarstvo opisalo je izraelske operacije kao “flagrantno kršenje” suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije.Upozorilo je da kontinuirani upadi ugrožavaju sigurnost i stabilnost te istovremeno otežavaju napore usmjerene na obnovu i oporavak zemlje,piše Avaz

Ministarstvo je pozvalo međunarodnu zajednicu da poduzme mjere za zaustavljanje ovih kršenja i izvrši pritisak na Izrael kako bi poštovao međunarodno pravo i relevantne rezolucije Ujedinjenih nacija.

Upadi nakon pada Asada

Izraelske snage više puta su upadale na jug Sirije nakon pada Bašara el Asada u decembru 2024. godine.

Nakon tih događaja Izrael je proglasio nevažećim sporazum o razdvajanju snaga iz 1974. godine i okupirao sirijsku tampon-zonu.

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