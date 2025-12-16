Ovo je drugi heroj terorističkog napada u Sidneju: Policija ga upucala dok je spašavao živote VIDEO

Na društvenim mrežama pojavili su se novi snimci sa lica mesta koji prikazuju muškarca kako se penje uz stepenice, ka mostu, gde su dvojica naoružanih napadača ležala povređena nakon što su ih pogodili policijski snajperisti.

Na snimku je prikazano kako izbeglica šutira oružje iz ruku terorista, ali policija i dalje puca prema mostu, zbog čega se muškarac sakriva.

🔴 An asylum seeker intervened in the Bondi Beach terror attack but was shot at by police and attacked by members of the public. Read more here ⬇️https://t.co/MK9tgNO00v pic.twitter.com/EF2ibUYyGu — The Telegraph (@Telegraph) December 15, 2025

Dok se policija približava povređenim napadačima, tražitelj azila je potom suočen sa prisutnima koji su ga pobrkali sa teroristom.

Alison Batison, advokatica za imigraciona pitanja, rekla je da je on na plažu Bondi stigao kada je čuo pucnjavu i odlučio je da reaguje, prenosi Daily Mail.

“Izašao je iz taksija, čuo pucnjavu, drugi ljudi su bježali, a on je potrčao prema zvuku pucnjave”, rekla je.

Batison je dodala da je njegov imigracioni status još uvek nije rešen i da nema garantovan put do stalnog boravka.

“Ima australijskog partnera i australijsku decu, ali nema pravo da ostane u Australiji dugoročno da bi bio sa njima”, rekla je ona.

Podsetimo, 16 osoba, uključujući desetogodišnju devojčicu, poginulo je, a 40 je povređeno u pucnjavi koju su izvršili Navid Akram (24) i njegov otac Sajid (50) na plaži u Sidneju u nedelju uveče.

Sajid Akram je ubijen, a njegov sin je u bolnici pod policijskom zaštitom.

