Blagoslov Univerzuma imaju ova 4 znaka, u nedelju 21.12. za njih će se sve promijeniti

Sunce u trigonu s Hironom širi svjetlost na mjesta u nama koja su bila bolna, napeta ili iscrpljena, donoseći priliku da razumijemo prošlost s više empatije.

Ovaj tranzit ne briše rane, ali pomaže da ih pretvorimo u snagu.

U nedjelju će se u zraku osjećati blagost i mir, ona vrsta energije koja nas podsjeća da je u redu disati dublje, oprostiti i vjerovati u vlastitu otpornost.

Za ova četiri znaka – dolazi trenutak razumijevanja, oproštaja i unutrašnje slobode.

1. Ovan – shvatit ćete šta vas je kočilo

Trigon Sunca i Hirona otkriva vam izvor frustracije. Dugo ste pokušavali da sve držite pod kontrolom, ali 14. decembra dolazi trenutak iskrenosti prema sebi.

Ne morate ništa dijeliti s drugima – dovoljno je da sebi priznate ono što ste izbjegavali.

Nešto što vam je ranije izgledalo nepremostivo sada ima smisla, a to razumijevanje postaje vaša snaga.

Iscijelili ste više nego što mislite, a ovaj dan vas podsjeća da je vaša hrabrost oduvijek bila vaš najmoćniji saveznik.

2. Lav – oproštaj vas oslobađa

Sunce u trigonu s Hironom potiče vas da se suočite s dijelom sebe koji ste dugo potiskivali.

Osjećate se dovoljno hrabro da pogledate istini u oči i priznate sebi što vas sputava.

Ovo je dan za duboko isceljenje – ne privremeno, već ono koje mijenja način na koji gledate sebe.

U stanju ste da sebi oprostite i da to oproštajem pretvorite u snagu.

Danas rastete, i to onako kako ste oduvijek željeli – iznutra, mirno i dostojanstveno.

3. Vaga – talas mira i samopouzdanja

Trigon Sunca i Hirona donosi vam jasnoću: shvatit ćete razliku između onoga što vam je istinski potrebno i onoga čime sami sebi stojite na putu.

Često ste pokušavali da sve držite u ravnoteži, ali ste pri tome zanemarili svoj emocionalni centar.

Otkriće koje dolazi 14. decembra pomoći će vam da ponovo pronađete mir i sigurnost u sebi.

Univerzum vas podstiče da zauzmete svoj prostor i da poštujete vlastitu istinu – jer kada to učinite, mir se sam vraća u vaš život.

4. Strijelac – opraštate sebi staru grešku

Sunce u trigonu s Hironom donosi vam priliku da se pomirite s dijelom prošlosti koji ste dugo izbjegavali.

Možda će se vratiti uspomena ili misao koju ste potisnuli, ali ovog puta donosi iscjeljenje, ne bol.

Shvatate da je greška dio puta, a ne prepreka.

Oprostite sebi – i u trenutku kad to učinite, osjećate se lakše, slobodnije, prisutnije.

Hironova energija vam pomaže da otpustite i krenete dalje bez tereta.

Danas shvatate da je oprost prema sebi najviši oblik mudrosti i hrabrosti, prenosi Novi.

