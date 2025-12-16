Opća skupština UN-a usvojila rezoluciju o Palestincima, evo kako je glasala Bosna i Hercegovina

Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je, velikom većinom, rezoluciju kojom se potvrđuje pravo palestinskog naroda na samoodređenje.

Glasanje, održano u ponedjeljak, pokazalo je 164 zemlje za, samo 8 protiv i 9 suzdržanih – rezultat koji naglašava gotovo univerzalno odbacivanje izraelske tekuće okupacije i kolonijalne ekspanzije.

Zemlje koje su glasale protiv bile su Izrael, Sjedinjene Američke Države, Mikronezija, Argentina, Paragvaj, Papua Nova Gvineja, Palau i Nauru.

Suzdržani su bili Ekvador, Togo, Tonga, Panama, Fidži, Kamerun, Maršalovi Otoci, Samoa i Južni Sudan. Promatrači su primijetili da su suzdržani i negativni glasovi odražavali stavove vlada s krajnje desničarskim ili tvrdokornim programima, posebno u Argentini, Paragvaju i Ekvadoru, koje su se dosljedno opirale rezolucijama vezanim uz ljudska prava i međunarodno pravo.

Bosna i Hercegovina glasala je ZA.



Rezolucija izričito upućuje na savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, koji je zaključio da je izraelska okupacija palestinskog teritorija nezakonita prema međunarodnom pravu i da mora odmah prestati. MSP je naglasio da okupacija ozbiljno potkopava sposobnost Palestinaca da ostvare svoje pravo na samoodređenje, načelo sadržano u Povelji UN-a i brojnim međunarodnim ugovorima.

Ovo glasanje nadovezuje se na ranije inicijative UN-a, uključujući Njujoršku deklaraciju usvojenu u septembru 2025., koja je zacrtala put prema palestinskoj državnosti i pozvala na nepovratne korake prema rješenju o dvjema državama.

Zajedno, ove mjere odražavaju rastuće međunarodno nezadovoljstvo širenjem izraelskih naselja i vojnim akcijama koje ometaju palestinski suverenitet i produbljuju humanitarne krize. Stalni predstavnik Palestine pri UN-u, Riyad Mansour, pozdravio je rezoluciju kao demonstraciju „gotovo jednoglasnog međunarodnog konsenzusa“ o pravima palestinskog naroda.

Izrazio je zahvalnost državama koje su podržale mjeru i naglasio da glasovanje šalje jasnu poruku: „globalna zajednica odbacuje izraelsku okupaciju i potvrđuje pravo Palestinaca da žive dostojanstveno unutar neovisne države.“

Palestinsko predsjedništvo također je odluku opisalo kao “pobjedu pravde”, naglašavajući da su Istočni Jeruzalem, Zapadna obala i Gaza nedjeljivi dijelovi buduće palestinske države. Dužnosnici su naglasili da bez priznavanja palestinskog suvereniteta ne može biti trajnog mira, stabilnosti ili prosperiteta u regiji. Iako rezolucija nije pravno obavezujuća, ona nosi značajnu političku težinu. Jača palestinski slučaj na međunarodnim forumima i povećava pritisak na Izrael i njegove saveznike.

Analitičari primjećuju da ogromna podrška naglašava sve dublju izolaciju Izraela i Sjedinjenih Država po ovom pitanju, budući da velika većina nacija – uključujući velike sile u Europi, Aziji, Africi i Latinskoj Americi – podržava palestinsko samoodređenje.

Glasanje također signalizira rastuće nestrpljenje zbog zaustavljenog mirovnog procesa i humanitarne krize u Gazi, gdje obnova i isporuka pomoći i dalje ometaju okupacijske politike. Potvrđujući mišljenje Međunarodnog suda pravde, Opća skupština UN-a učinkovito je ojačala pravni argument da izraelska okupacija mora prestati kako bi Palestinci mogli ostvariti svoja temeljna prava. Ovo odlučujuće glasanje u UN-u predstavlja snažnu međunarodnu osudu izraelske okupacije i ponovnu potvrdu prava palestinskog naroda na samoodređenje. Iako simbolično, ono dodaje zamah globalnim pozivima na odgovornost i jača diplomatski položaj Palestine.

Facebook komentari