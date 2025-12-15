Val ukrajinskih dronova zasuo Moskvu…

Val ukrajinskih dronova tokom noći s 14. na 15. decembar gađao je Moskvu, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Napad se dogodio manje od sedam dana nakon masovnog udara 10. decembra, kada je, prema izvještajima, na rusku prijestolnicu lansirano više od 30 dronova.

Prema Sobjaninovim riječima, ruska protivzračna odbrana oborila je najmanje 18 bespilotnih letjelica koje su se kretale prema Moskvi, dok su hitne službe uklanjale krhotine.

Nije bilo prijavljenih žrtava niti materijalne štete, ali su privremeno uvedena ograničenja na aerodromima Žukovski i Domodedovo.

Stanovnici više naselja u Moskovskoj oblasti, uključujući Istrinski distrikt, Kaširu i Kolomnu, prijavili su snažne eksplozije. Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je tokom noći iznad Moskovske oblasti oboreno 25 dronova, dok je širom Rusije presretnuto ukupno 130 letjelica.

Ukrajina redovno koristi dronove dugog dometa za napade na vojne i industrijske ciljeve u Rusiji.

Samo dan ranije, ukrajinske snage pogodile su rafinerije i skladišta goriva u više ruskih regiona, uključujući Krasnodarski kraj, Volgogradsku oblast i Krim, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari