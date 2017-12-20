Australski premijer o masakru u Sidneju: To je terorizam i čin zlog antisemitizma

Masovna pucnjava na plaži Bondi kod Sidneja, u kojoj je ubijeno najmanje 12 osoba, predstavljala je napad na jevrejsku zajednicu, saopćili su najviši australijski zvaničnici, dok je policija događaj okarakterisala kao teroristički čin.Australijski premijer Entoni Albaniz izjavio je da je riječ o razornom terorističkom napadu usmjerenom protiv australijskih Jevreja, koji se dogodio prvog dana Hanuke, ističući da je teško pojmiti razmjere zla koje se desilo.

Svi napori

– Riječ je o činu zlog antisemitizma, terorizmu koji je pogodio samo srce naše nacije – poručio je Albaniz, naglasivši da će država uložiti sve napore kako bi osigurala sigurnost i zaštitu jevrejske zajednice. Dodao je da policija i sigurnosne službe intenzivno rade na identifikaciji svih osoba povezanih s ovim ciljanim napadom.

Premijer savezne države Novi Južni Wales, Kris Mins, kazao je da je pucnjava na plaži Bondi bila planski usmjerena na jevrejsku zajednicu u Sidneju upravo na prvi dan Hanuke.

Improvizovane naprave

– Ono što je trebalo biti veče mira i radosti, provedeno s porodicama i prijateljima, uništeno je ovim strašnim i zlim napadom – rekao je Mins na konferenciji za medije.

– Naša srca krvare za australijsku jevrejsku zajednicu – dodao je, još jednom ističući da se radi o terorističkom napadu. Prema izjavama svjedoka, stotine ljudi okupile su se na poznatoj plaži kako bi u nedjelju obilježile početak jevrejskog praznika Hanuke.Policija je saopćila da je u napadu, koji su izvele dvije naoružane osobe, ubijeno 12 ljudi, dok je 29 povrijeđeno. U vozilu jednog od napadača pronađena je improvizovana eksplozivna naprava, prenosi AFP pozivajući se na policijske izvore. Reuters dodaje da je policija potvrdila kako pirotehnička jedinica radi na uklanjanju više sumnjivih improvizovanih naprava pronađenih na širem području,piše Avaz

