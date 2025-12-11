Ko je manekenka koju je muž ubio i samljeo u blenderu: Proslavila se sa 16 godina, a onda je upoznala nasilnika

Slučaj Kristine Joksimović, koji je prošle godine uzdrmao javnost u regionu i inostranstvu, dobio je novi obrat. Prema navodima švicarskih medija, njen suprug Tomas je priznao da je ubio nekadašnju manekenku tako što joj je odsjekao glavu, izvadio joj matericu, a zatim dijelove tijela samljeo u blenderu. Termin novog suđenja još uvijek nije određen, prenosi „Mondo“.

On je od početka bio glavni osumnjičeni, a detalji utvrđeni tokom obdukcije šokirali su javnost. Prema tadašnjim izjavama zvaničnika, Kristina je ubijena na izuzetno brutalan način. Njeno tijelo kasnije je pronašao njen otac, koji je u vešernici pronašao crnu kesu iz koje je virila plava kosa.

Ko je bila Kristina Joksimović?

Kristina Joksimović bila je poznato ime u švicarskom modelingu. Krunisana je za Mis sjeverozapadne Švicarske , a 2007. godine ušla je u finale izbora za Miss Švicarske. Imala je samo 16 godina kada ju je na ulicama Bazela otkrio modni skaut, što je označilo početak njene karijere.

Iako nije pobijedila na nacionalnom Izboru za mis, učestvovanje joj je otvorilo vrata modnog svijeta. Vremenom je razvila sopstveni biznis kao trener na modnoj pisti, a paralelno je radila i u oblasti IT regrutacije. U intervjuima je isticala da je njena misija bila da ženama pomogne u izgradnji samopouzdanja, ne samo u manekenskom svetu, već i u svakodnevnom životu.

– Bilo je sasvim prirodno to što se djelatnost prirodno proširila na rad na samopouzdanju žena iz svih sfera života, a ne samo sa koleginicama manekenkama, da koračaju u visokim potpeticama. Kada su mi došle žene bez ikakvih manekenskih ambicija, shvatila sam da postoji velika potreba da nastupam samouvereno – rekla je Kristina svojevremeno i dodala:

– Moje klijentice su 60 posto normalnih žena bez ikakvog iskustva u modelingu koje samo žele da rade na svom držanju, nesigurnosti u nošenju visokih potpetica ili na samopouzdanju, ali i na izgledu koji koriste da ostave dobar prvi utisak.“

Rodom iz BiH

Bila je mentorka Loren Santen, koja je kasnije postala švicarska predstavnica na Mis Univerzuma, a koja je Kristinu opisivala kao izuzetnu profesionalku i inspiraciju.

Kristina je rodom iz Modriče u BiH. Posebno se ponosila svojom porodicom i majčinstvom. Imala je dvije kćerke, rođene 2020. i 2021. godine, a često je isticala da joj je uloga majke najvažnija u životu, prenosi Avaz

