Bangladeš nakon Hasine: Nova vanjska politika oblikovana Pekingom i Islamabadom

…savjetnik za vanjske poslove Bangladeša Touhid Hossain izjavio je da je “strateški moguće da se Bangladeš pridruži regionalnom bloku s Pakistanom, isključujući Indiju”, izvijestila je novinska agencija Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS).

Hossain je, međutim, napomenuo da pridruživanje “strateškoj grupaciji” možda neće biti izvodljivo za Nepal ili Butan.

“Strateški je moguće za nas [Bangladeš]… [ali] nije moguće da Nepal ili Butan formiraju grupaciju s Pakistanom isključujući Indiju”, rekao je Hossain u srijedu.

Hossainove izjave uslijedile su nakon tvrdnje pakistanskog zamjenika premijera i ministra vanjskih poslova Ishaqa Dara da su novi trilateralni razgovori između Bangladeša, Kine i Pakistana već započeli i da bi se mogli proširiti na više regionalnih i vanregionalnih zemalja.

Nakon svrgavanja Šeik Hasine u augustu 2024. godine, došlo je do brzog i vidljivog otopljavanja odnosa između Pakistana i Bangladeša u oblasti trgovine, odbrane, diplomatije i infrastrukture. Nakon decenija bilateralnih napetosti, koje su proizašle iz Oslobodilačkog rata 1971. godine, saradnja između dvije zemlje se ubrzava pod privremenom vladom Muhameda Junusa.

Savjetnik iz Bangladeša, Touhid Hossain, dodao je da ono što je rekao Dar “da bi možda u nekom trenutku moglo doći do napretka”, dodajući da nema daljnjih komentara jer je do informacija došao samo putem medija, izvijestio je BSS.

NAKON SVRGAVANJA ŠEIKA HASINE, BANGLADEŠ SE OKREĆE PAKISTANU I KINI

Razgovori o strateškoj rekalibraciji dolaze samo nekoliko mjeseci nakon ključnog sastanka koji je predvodila Kina. U junu su Kina, Bangladeš i Pakistan održali svoj prvi trilateralni sastanak na službenom nivou u kineskom Kunmingu.

Otprilike u isto vrijeme, pojavili su se izvještaji da Pakistan i Kina rade na stvaranju novog regionalnog bloka koji bi zamijenio SAARC, u kojem je Indija istaknuti član. SAARC je uglavnom neaktivan nakon terorističkog napada u Uriju 2016. godine koji je sponzorirao Pakistan.

Šeik Hasina je imala uravnotežene veze s više zemalja, uključujući Indiju i Kinu. Hasina je osigurala dogovore za Bangladeš sa svim stranama, a da nije iritirala New Delhi, Peking ili Washington, rekao je stručnjak sa Univerziteta u Dhaki za India Today Digital 2023. godine.

Čini se da je ta ravnoteža nekako izgubljena, s obzirom da Dhaka gravitira prema Islamabadu i Pekingu.

Razgovori o regionalnom bloku između Islamabada i Pekinga bili su na naprednom nivou, izvijestio je pakistanski dnevnik The Express Tribune.

“Krajnji cilj sastanka u Kunmingu 19. juna bio je pozvati druge južnoazijske zemlje, koje su bile dio SAARC-a, da se pridruže novoj grupaciji”, izvijestio je u junu The Express Tribune sa sjedištem u Karačiju.

Nakon Hasininog svrgavanja, Bangladeš se vidljivo okrenuo prema Pakistanu i Kini. Na sastanku u junu, tri strane su se složile da prodube saradnju u trgovini, investicijama, zdravstvu, infrastrukturi i upravljanju dugom, te da uspostave zajedničku radnu grupu za izgradnju povjerenja i jačanje regionalne stabilnosti.

Čini se da ovo označava jasno odstupanje od Hasinine vanjske politike, u kojoj je Indija bila ključni partner. S obzirom na to da Pakistan sada predlaže prošireni južnoazijski okvir, isključujući Indiju, ali uključujući Peking, to nagovještava rastući kineski strateški otisak u Južnoj Aziji.

