Burad s oznakama radioaktivnog otpada dočekala Plenkovića u Banjoj Luci

Prema ranije utvrđenom rasporedu, Plenković je u samostanu Marija Zvijezda održao sastanak s banjalučkim biskupom Željkom Majićem, nakon čega je obišao izložbu sakralne umjetnosti Riznica Opatije “Marija Zvijezda”. Također je najavljeno da će prisustvovati polaganju kamena temeljca za Studentsko-kulturalni pastoralni centar Petričevac, projekat čiju izgradnju djelimično finansira hrvatska vlada.

Ekološki aktivisti u Banjoj Luci izveli su performans kojim su izrazili nezadovoljstvo zbog plana Hrvatske da na Trgovskoj Gori, u neposrednoj blizini granice Bosne i Hercegovine i rijeke Une, izgradi skladište radioaktivnog otpada. Kao oblik protesta, u centru grada i blizu Generalnog konzulata Hrvatske postavili su burad označenu simbolom radioaktivnosti, uz natpise “Nove EU vrijednosti. Izguraj otpad na granicu” i “Dobrosusjedski odnosi?”.

Aktivisti upozoravaju da bi izgradnja skladišta mogla imati ozbiljne posljedice po lokalno stanovništvo i prirodni ekosistem sliva Une,pišu Vijesti

Podsjetimo, predsjednik hrvatske Vlade je trebao prisustvovati i svečanom otvaranju graničnog prijelaza Gradiška i novog mosta preko rijeke Save, ali do toga nije došlo.

