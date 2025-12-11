Najdublja rijeka na svijetu, u nju može stati neboder od 70 spratova

To je jedina značajna rijeka koja dva puta prelazi ekvator, a njen tok je izuzetno konstantan tokom cijele godine. Pored toga što podržava nevjerovatno bogat vodeni život, njene turbulentne klisure i katarakte, uključujući poznate Livingstoneove vodopade, kreiraju ogromne dubine i hidroelektrični potencijal koji potencijalno mogu zadovoljiti veliki dio potražnje za električnom energijom u podsaharskoj Africi.Kao najdublja rijeka na svijetu, rijeka Kongo zauzima prvo mjesto na ovoj listi. Formira sistem od 4.700 km koji prolazi kroz Demokratsku Republiku Kongo, Republiku Kongo i Angolu i drenira prostrani bazen Konga, drugu najveću prašumsku regiju u Africi. Kongo, druga najduža rijeka u Africi i treća najveća na svijetu po protoku, ispušta ogromne količine slatke vode i otpada u Atlantik.Najdublja rijeka na svijetu prema Guinnessovoj knjizi rekorda

Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, rijeka Kongo, koja teče kroz deset afričkih zemalja, ima maksimalnu dubinu od najmanje 220 metara, prema istraživanju koje su u julu 2008. godine proveli Američki geološki zavod i Američki muzej prirodne historije. Za mjerenja u donjem toku rijeke Kongo korišteni su dubinomjeri, diferencijalni GPS i akustični Dopplerovi profilatori struja,piše N1Završava u Atlantiku

Teče kroz šest zemalja u zapadno-centralnoj Africi: Kamerun, Republiku Kongo, Demokratsku Republiku Kongo, Centralnoafričku Republiku, Ekvatorijalnu Gvineju i Gabon. Gornji Kongo, Srednji Kongo i Donji Kongo su njena tri dijela. Sa izvorima smještenim u visoravnima Istočnoafričkog rifta, Kongo se može pratiti do istočne Afrike. Dvije glavne pritoke Konga su rijeka Chambeshi, koja izvire u Zambiji, i rijeka Lualaba, koju napajaju jezera Mweru i Tanganjika. U gradu Moanda u Demokratskoj Republici Kongo, rijeka se ulijeva u Atlantski okean.

Brojne endemske vrste

Rijeka putuje 4.700 kilometara blizu ekvatora, prolazeći ga dva puta prije nego što se ulije u Atlantski okean. Nakon rijeke Amazon u Južnoj Americi, to je također druga najveća rijeka na svijetu po količini ispuštanja. Biodiverzitet rijeke Kongo je bogat. Poznato je da u slivu rijeke Kongo postoji najmanje 400 vrsta sisara, 1.000 vrsta ptica i 700 vrsta riba, uključujući nekoliko endemskih vrsta, što ga čini jednim od najbogatijih na svijetu. S obzirom na to da značajan dio rijeke još uvijek nije istražen, broj bi mogao biti i veći.

Prema podacima Svjetskog fonda za prirodu, u slivu rijeke Kongo trenutno živi skoro 75 miliona ljudi, koji predstavljaju 150 različitih etničkih grupa. Ljudi naseljavaju ovu regiju već 50.000 godina.

Tamo se nalaze istaknuta plemena lovaca-sakupljača poznata kao Pigmeji, poput Ba’Aka, BaKa, BaMbuti i Efe. Prema procjeni iz 2015. godine objavljenoj u časopisu Current Anthropology, zajednice koje nisu lovačko-sakupljačke u regiji hiljadama godina zavise od poljoprivrede za vlastite potrebe i trampe za proizvode.

Kišna šuma bazena Konga toliko je vrijedna za vezivanje ugljičnog dioksida i proizvodnju kisika da su je naučnici nazvali “drugim plućima” svijeta, nakon amazonske prašume, prema podacima Evropske svemirske agencije.

