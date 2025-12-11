Beograd neće organizovati javni doček Nove 2026. godine

Ove godine nećemo organizovati doček ni Nove godine, ni Srpske nove godine. Ono što se desilo prošle Nove godine, ja više ne želim da rizikujem i da dovedem u opasnosti jedno dijete, prije svega jer najveći broj Beograđana koji dođe su djeca, nekih između 13-15 godina, najveći je broj djevojčica. Mi smo imali prošle godine taj doček na trgu gdje je jedna grupa ljudi koja je tu prolazila, pokušavala da uleti. Sad da li su željeli da ih povrijede, ali šta god da su htjeli, mi više takav rizik da preuzimamo nećemo, da je naše obezbjeđenje zajedno sa jednim dijelom policije držalo te zapreke, da oni ne probiju pa su onda prošli dole ispod i otišli put Studentskog trga jer su imali tamo neki skup. Tako da što se tiče grada Beograda, dok ne dođemo ponovo u situaciju da možemo na normalan način tu vrstu hapeninga da organizujemo, mi nećemo – rekao je Šapić,pišu Vijesti

Dodao je da to ne znači da neće biti drugih prazničnih dešavanja.

– Naravno da ćemo imati pregršt događaja u gradu Beogradu koje smo imali i u toku ljeta i na Trgu republike i mislim da će možda biti i oko Hrama, u Tašmajdanskom parku i već tamo gdje lokacije koje su u posljednjih 3-4 godine postale prepoznatljive za raznorazne manifestacije koje organizuje grad Beograd, tako će biti i tokom ove zime – rekao je Šapić i dodao da će grad biti okićen u skladu sa mogućnostima.

