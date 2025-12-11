Supruga Halida Bešlića napustila BiH: Evo gdje je sada i šta se zapravo dešava

Iako je cijela porodica još uvijek u šoku, Sejda je odlučila privremeno napustiti Bosnu i Hercegovinu kako bi bila bliže sinu Dini i pronašla malo mira u ovim teškim danima.

Pjevač Osman Hadžić otkrio je da se redovno čuje sa Dinom i da Sejda trenutno boravi u Njemačkoj. „Sejda je kod Dine, okej je. Ako je mogla da ode u Njemačku u posjetu, znači da je njeno stanje dobro“, rekao je Osman, naglašavajući koliko je porodici važna podrška u ovom periodu.

On je takođe spomenuo izazove s radnim dozvolama zbog kojih se u posljednje vrijeme suočavaju i drugi muzičari, ali ističe da su trenutno fokusirani na pružanje podrške porodici Bešlić.

I dok Bosna i Hercegovina oplakuje Halida, Sejda je sada okružena sinom i najbližim osobama, pokušavajući da pronađe snagu da prebrodi tugu. Njena odluka da ode iz zemlje pokazuje koliko joj je potrebna mirna i sigurna okolina da se nosi s gubitkom, prenosi Novi.

