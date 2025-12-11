Šef NATO-a: Rusija je vratila rat u Evropu, moramo biti spremni

Govoreći u Berlinu, Rutte je istakao da previše članica NATO-a ne doživljava ozbiljno rusku prijetnju u Evropi te da hitno moraju povećati izdvajanja za odbranu i proizvodnju kako bi se spriječio sukob razmjera kakav je obilježio prošla stoljeća,pišu Vijesti

„Mi smo sljedeća meta Rusije. Bojim se da su mnogi previše samozadovoljni. Previše ih ne osjeća hitnost. I previše vjeruje da je vrijeme na našoj strani. Nije. Vrijeme za djelovanje je sada“, upozorio je Rutte.

Dodao je da je „sukob pred našim vratima. Rusija je vratila rat u Evropu. I moramo biti spremni“. Također je upozorio da bi Rusija mogla biti spremna upotrijebiti vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina.

Rutte je naglasio hitnost jačanja kolektivne odbrane i pozvao saveznike na zajedničko djelovanje kako bi se spriječila eskalacija koja bi mogla dovesti do sukoba neviđenih razmjera u Evropi.

