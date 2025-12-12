Hoće li Centralna banka, ipak, graditi na Hastahani

Pitanje izgradnje objekta Centralne banke BiH na području parka „Hastahana“ se povlači još iz mandata dok je ovom općinom upravljao Nedžad Ajandžić (SDA).

Naime, on je dao potrebne dozvole za izgradnju objekta, da bi se u međuvremenu promijenila vlast na nivou općine, na njeno čelo je došao Srđan Mandić (Naša stranka), a onda su i poništene postojeće odluke.

Uvažena tužba

Kantonalni sud u Sarajevu je uvažio tužbu Centralne banke BiH i rješenja Općine Centar i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša poništio i vratio Općini Centar kao prvostepenom organu na odlučivanje.

– Centralna banka je 5. januara 2023. godine podnijela tužbu radi poništenja rješenja Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, br. 05-19-1081/22 od 22. 11. 2022. godine, kojim je odbijena žalba Centralne banke izjavljena na rješenje prvostepenog organa (Općina Centar Sarajevo) kojim je odbijen zahtjev Centralne banke za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta na zemljištu koja je u vlasništvu Centralne banke, a koje se nalazi u prostornom obuhvatu izmjena i dopuna Regulacionog plana “Gradski centar Marijin Dvor” – lokalitet Hastahana (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 31/19) – pojašnjavaju iz Centralne banke BiH.

Upravni spor

Pojašnjavaju da je navedenom tužbom Centralna banka pokrenula upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

– Kantonalni sud u Sarajevu je u navedenom upravnom sporu donio presudu, br. 09 0 U 043076 23 U dana 20. 10. 2025. godine, kojom je uvažio tužbu Centralne banke, te oba rješenja (prvostepeno rješenje Općine Centar i drugostepeno rješenje Ministarstva) poništio i vratio predmet Općini Centar Sarajevo kao prvostepenom organu na ponovni postupak – ističu iz Centralne banke BiH.

Imajući u vidu da će se provesti ponovni postupak, Centralna banka Bosne i Hercegovine ne može prejudicirati ishod, kažu iz CBBiH.

