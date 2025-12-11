Saša Mirković nakon otkazivanja nastupa Ace Lukasa u Banja Luci: “Da li i s nama planira isto što i sa Dragičevićem?”

Vlasnik i direktor Hype televizije, Saša Mirković, oglasio se putem svog TikTok naloga nakon što je nastup jedne od najvećih balkanskih zvijezda, Ace Lukasa, otkazan u Banjoj Luci.

Mirković je istakao da je publika ostala uskraćena za događaj koji je odavno planiran i rasprodat, te je dodao da se iza otkazivanja krije Milorad Dodik, koji je, kako tvrdi, ucjenjivao vlasnika kluba u kojem je Lukas trebao nastupati.

– I dok putujem u moj rodni grad, stiže mi informacija da je Mile Paprika, odnosno Mile Dodik, građanin Bosne i Hercegovine sa rezervom Republike Srbije, uz pomoć svojih ljudi iz određenih institucija, ucjenom stigao do toga da ucjenjuje i građane Banja Luke kao lažni predsjednik da ne mogu doći, i ako su ljudi platili kartu, da ne mogu prisustvovati koncertu Ace Lukasa, jer se on pobrinuo da, pritiskom na vlasnika kluba „Sedamnaest“, kako je meni rečeno, neke pozajmice, nemam pojma, neke upotrebne dozvole i slično, neće dobiti, da mora otkazati koncert Ace Lukasa, inače mu sve to neće biti odobreno – rekao je vlasnik Hype imperije i dodao:

– I sad ja pitam, kakva je to država? Kako će on dobiti upotrebnu dozvolu ako otkaže koncert Ace Lukasa? Pitam sve one koji to rade. Naravno, njemu je sve još uvijek omogućeno jer misli da su mu mjere američke vlade ukinute. Ali šta je za to dao, to ćemo tek vidjeti u narednom vremenskom periodu. Vjerovatno će to koštati mnogo građane Republike Srpske, jer Mile ne preza ni od čega kad je njegova guzica u pitanju, i sad ide još jedno moje pitanje, za koje se nadam da će neko ikada dati odgovor.

– Da li možda Lukas i ja ili bilo koji član naše ekipe treba da se osjeća ugroženim, kao što je bio ugrožen pokojni David Dragičević, za koga još uvijek nije utvrđeno šta se tačno desilo? Jer mi to imamo, te horde zla i dalje djeluju u Banja Luci, ili bismo se trebali osjećati kao žena vlasnika jedne firme koja je također bila ugrožena. A onda jedan visoki funkcioner, pa prije bih rekao i u rodbinskim vezama sa Miletom Paprikom, preuzeo tu ženu, kao i njegovu firmu, ili mnoge druge stvari – rekao je Saša Mirković.

– Gospodo, manite se Lukasa. Manite se mene, gledajte svoje poslove. Gledajte kako taj narod da preživi i dobije plate. A ti, Mile, sačekaj još malo, možda ćeš postati predsjednik mjesne zajednice, jer drugo više ne možeš biti. To ti je sud zabranio, sud koji priznaješ, sud Bosne i Hercegovine, zemlje u kojoj živiš, i nemoj više folirati taj narod sa pjevačima i tezgama i ovim i onim. Ti isti pjevači su ti pomagali mnogo puta, nažalost.

Za kraj, Saša Mirković je najavio konferenciju za medije u narednim danima.

– Sigurno ćemo u narednim danima organizovati konferenciju za štampu da Milencetu Paprikici objasnimo sve što znamo. Eto – završio je Saša Mirković, prenosi Avaz

